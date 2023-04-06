Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Динамо Дячук: Не забывайте донатить и репостить сборы для наших защитников
Игрок в составе делегации Динамо проведал раненых украинских воинов
instagram.com/_.dyachuk._
Защитник "
"Каждый день мы просыпаемся и засыпаем с мыслью о том, что все то, что мы имеем – благодаря ВСУ, Национальной Гвардии, ГСЧС и каждым подразделениям, защищающим нашу землю. Было честью пообщаться и увидеть наших Героев!
Истории, которые мы услышали – лишь часть происходящего на линии фронта. А там действительно ад: каждый день каждую секунду. Друзья, не забывайте донатить и репостить сборы для наших защитников, не ленитесь распространять информацию об обменах военнопленных.
Только общими усилиями мы сможем ускорить победу! Слава Украине ! Слава нашим Героям!" – написал Дячук.
Популярное сейчас
- Еще один клуб Первой лиги отказался от работы с Joma
- FT: В Офисе Президента отметили, при каком условии Украина будет готова начать переговоры по Крыму
- На психологическую реабилитацию. Грєм Поттер отправился на Мальдивы после увольнения из Челси
- Эдмар: Два пенальти в одни ворота? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю
- Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО