Защитник Динамо Дячук: Не забывайте донатить и репостить сборы для наших защитников

Защитник " Динамо " Максим Дячук поделился эмоциями от встречи с ранеными украинскими военными.

"Каждый день мы просыпаемся и засыпаем с мыслью о том, что все то, что мы имеем – благодаря ВСУ, Национальной Гвардии, ГСЧС и каждым подразделениям, защищающим нашу землю. Было честью пообщаться и увидеть наших Героев!

Истории, которые мы услышали – лишь часть происходящего на линии фронта. А там действительно ад: каждый день каждую секунду. Друзья, не забывайте донатить и репостить сборы для наших защитников, не ленитесь распространять информацию об обменах военнопленных.

Только общими усилиями мы сможем ускорить победу! Слава Украине ! Слава нашим Героям!" – написал Дячук.