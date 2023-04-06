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Капитан Ворсклы восстановился после травмы и готовится к матчу с Ингульцом

Премьер-лига
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Владимир Чеснаков вернулся в общую группу полтавчан

Капитан Ворсклы восстановился после травмы и готовится к матчу с Ингульцом

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды.

Как сообщает "ТаТоТаке", футболист готовится к матчу с "Ингульцем".

Чеснаков должен добавить опыт линии обороны после провала молодого тандема – Лукас Рамирес (20 лет) и Даниил Хрипчук (19 лет) – в матче против "Александрии" (0:3).

Напомним, что матч "Ворскла" – "Ингулец" состоится в пятницу, 7 апреля, и начнется в 15:00.

В текущем сезоне Чеснаков провел за "Ворсклу" 11 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТаТоТаке

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