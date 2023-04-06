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Капитан Ворсклы восстановился после травмы и готовится к матчу с Ингульцом
Владимир Чеснаков вернулся в общую группу полтавчан
фото - Олександр Приходько
Капитан полтавской "
Как сообщает "ТаТоТаке", футболист готовится к матчу с "Ингульцем".
Чеснаков должен добавить опыт линии обороны после провала молодого тандема – Лукас Рамирес (20 лет) и Даниил Хрипчук (19 лет) – в матче против "Александрии" (0:3).
Напомним, что матч "Ворскла" – "Ингулец" состоится в пятницу, 7 апреля, и начнется в 15:00.
В текущем сезоне Чеснаков провел за "Ворсклу" 11 матчей и забил 1 гол в УПЛ.
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