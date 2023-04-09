Гуцуляк: Рано смотреть в таблицу УПЛ - все будут терять очки

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал разгромную победу над "Львовом" в матче 20-го тура УПЛ. Хавбек стал автором первого гола днепрян в этом поединке. А в конце первого тайма Алексей оформил дубль .

– С победой! Счет хороший, но насколько довольны тем, как складывался матч?

- Спасибо. Думаю, он состоял из нашего полного контроля. Быстрый гол добавил нам еще большую уверенность, потом еще два забили – 3:0 первый тайм, что может быть лучше? Думаю, все продолжалось под контролем, возможно, где-то расслабились и получили два гола. Но быстро вернули все назад и довели дело до победы.

– Кроме уверенности, не повлек ли быстрый гол некоторую расслабленность?

– Нет, такого не было. Надо отдать должное сопернику – команда неплохо держала мяч. Возможно, мы где-то недоработали, и они нашли наши слабые стороны, несколько раз разрезали нас. Мы были вынуждены бежать назад, стало тяжело. Но все равно мы контролировали матч, у них не было серьезных атак с моментами.

– Ты забил этот быстрый гол, а еще очень эффектный второй гол. Во время полета чувствовал, что сейчас забьешь? Получил эстетическое удовольствие?

– Я чувствовал, куда пойдет подача, и побежал туда раньше. Таких голов забивают много: в подобных эпизодах защитнику тяжело, когда нападающий вбегает. Я просто сделал то, что нужно.

– Некоторое время назад у тебя была травма. Теперь можно сказать, что все прошло?

– Да, я восстановился и сейчас работаю над тем, чтобы травмы не повторялись. Надо играть, нужно идти до чемпионства.

– Кстати, о турнирном положении. Вы играли на следующий день после "Шахтера" и "Зари". Не было ли тяжести от необходимости побеждать?

– Нет, на нас ничего не влияло в этом смысле. Мы смотрим за собой и собственными матчами. Полагаю, еще рано смотреть в таблицу, ведь впереди еще много игр, и все будут терять очки. Мы хотим выигрывать каждую игру, а в конце уже посмотрим турнирное положение.

– И все же следующая игра имеет особое значение?

– Мы будем готовиться к ней, как ко всем играм, и пытаться победить. Конечно, понимаем, что это у нас будет так называемая лобная игра, и ее нужно выигрывать.