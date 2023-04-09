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Гуцуляк: Рано смотреть в таблицу УПЛ - все будут терять очки
Хавбек днепрян о разгромной победе над командой Бессмертного
СК "Дніпро 1" / Автор невідомий
Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал
– С победой! Счет хороший, но насколько довольны тем, как складывался матч?
- Спасибо. Думаю, он состоял из нашего полного контроля. Быстрый гол добавил нам еще большую уверенность, потом еще два забили – 3:0 первый тайм, что может быть лучше? Думаю, все продолжалось под контролем, возможно, где-то расслабились и получили два гола. Но быстро вернули все назад и довели дело до победы.
– Кроме уверенности, не повлек ли быстрый гол некоторую расслабленность?
– Нет, такого не было. Надо отдать должное сопернику – команда неплохо держала мяч. Возможно, мы где-то недоработали, и они нашли наши слабые стороны, несколько раз разрезали нас. Мы были вынуждены бежать назад, стало тяжело. Но все равно мы контролировали матч, у них не было серьезных атак с моментами.
– Ты забил этот быстрый гол, а еще очень эффектный второй гол. Во время полета чувствовал, что сейчас забьешь? Получил эстетическое удовольствие?
– Я чувствовал, куда пойдет подача, и побежал туда раньше. Таких голов забивают много: в подобных эпизодах защитнику тяжело, когда нападающий вбегает. Я просто сделал то, что нужно.
– Некоторое время назад у тебя была травма. Теперь можно сказать, что все прошло?
– Да, я восстановился и сейчас работаю над тем, чтобы травмы не повторялись. Надо играть, нужно идти до чемпионства.
– Кстати, о турнирном положении. Вы играли на следующий день после "Шахтера" и "Зари". Не было ли тяжести от необходимости побеждать?
– Нет, на нас ничего не влияло в этом смысле. Мы смотрим за собой и собственными матчами. Полагаю, еще рано смотреть в таблицу, ведь впереди еще много игр, и все будут терять очки. Мы хотим выигрывать каждую игру, а в конце уже посмотрим турнирное положение.
– И все же следующая игра имеет особое значение?
– Мы будем готовиться к ней, как ко всем играм, и пытаться победить. Конечно, понимаем, что это у нас будет так называемая лобная игра, и ее нужно выигрывать.
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