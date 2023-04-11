Рудько: Российский владелец Пафоса учился в Киеве и к Украине относится хорошо

Бывший голкипер "Пафоса" Артур Рудько рассказал о российском владельце кипрского клуба Романе Дубове.

"Одним из двух президентов был Роман Дубов. Он осуществлял непосредственное руководство клубом. Сам Дубов учился в Киеве и к Украине относится очень хорошо. Не хочу рассказывать о его позиции, чтобы у него не было никаких проблем, но с началом войны он предлагал свою помощь.

Дубов был очень погружен в команду и пытался построить одну из сильнейших команд на Кипре. Она действительно становится все лучше и лучше", — сказал Рудько в интервью "Український футбол".