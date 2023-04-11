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Рудько: Российский владелец Пафоса учился в Киеве и к Украине относится хорошо
С началом войны он предлагал свою помощь
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Бывший голкипер "Пафоса" Артур Рудько рассказал о российском владельце кипрского клуба Романе Дубове.
"Одним из двух президентов был Роман Дубов. Он осуществлял непосредственное руководство клубом. Сам Дубов учился в Киеве и к Украине относится очень хорошо. Не хочу рассказывать о его позиции, чтобы у него не было никаких проблем, но с началом войны он предлагал свою помощь.
Дубов был очень погружен в команду и пытался построить одну из сильнейших команд на Кипре. Она действительно становится все лучше и лучше", — сказал Рудько в интервью "Український футбол".
Напомним, Рудько выступал за "Пафос" с 2019 по лето 2022 годы. В составе этой команды Артур отыграл 90 матчей и пропустил 87 мячей. Сейчас вратарь принадлежит "Металлисту" и выступает на правах аренды за польских "Лех".
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