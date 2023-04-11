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Экс-кипер Динамо Рудько рассказал, как при Хацкевиче потерял место в воротах киевской команды
Было это при Александре Хацкевиче
фото из свободных источников
Экс-голкипер "
– Почему к вам пропало доверие?
– Даже сам до сих пор не знаю. На собрании я выиграл конкуренцию и начал сезон в качестве первого номера. В первой игре за Суперкубок мы уступили "Шахтеру" (0:2). Хотя я отношусь к себе самокритично, но считал, что после этого матча буду играть в следующем поединке с "Олимпиком" в чемпионате. Однако тренер решил, что играть будет Максим Коваль. Так постепенно я вообще перестал попадать в заявку.
– У вас был какой-то разговор с тренером?
– Разговора не было. Может быть, это моя ошибка. Тогда я не думал, что могу подойти к тренеру и что-то у него спросить. Все хотел доказать на поле. Уже когда я стал старше, то понял, что это нормально, когда между игроком и тренером есть диалог. Футболист должен знать, в чем причина. Тогда он сможет сконцентрироваться на своей проблеме и исправить ее. Думаю, если бы я тогда все-таки подошел к тренеру, он бы мне не отказал в разговоре.
– Какими были ваши личные отношения?
– У нас были нормальные отношения, конфликтов не возникало. Я работал на тренировках, но его выбор вратаря на игру постоянно падал на другого. Я пытался искать аренду и хотел уйти, но никаких вариантов не было.
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