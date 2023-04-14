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Вишневский: Пока мы играли в футбол, россияне обстреляли Славянск - хочется поддержать пострадавших
Автор победного гола в ворота Кривбасса поделился эмоциями после матча
fcminaj.com
Нападающий "Миная" Олег Вишневский, который забил победный мяч в
"Очень тяжелый матч. Много борьбы, эмоций. Хорошо, что нам удалось забить быстрый мяч и сохранить это преимущество до финального свистка. К сожалению, были игры, в которых нам откровенно не везло, и мы теряли жизненно важные очки. Хорошо, что после встречи с Кривбассом нам удалось улучшить свое турнирное положение.
Конечно, приятно, что победили в день рождения президента клуба. Еще накануне Пасхи. Идем на выходные в хорошем настроении.
Еще хочу добавить, что в то время, пока мы играли в футбол, россияне обстреляли Славянск в Донецкой области. Ужасные новости. Хочется поддержать пострадавших, потерявших сегодня свой дом. И благодарим наших военных, которые делают все, чтобы Украина была свободна и независима", - сказал Вишневский.
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