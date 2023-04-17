Динамо заинтересовалось хавбеком Александрии, - СМИ

Хавбек " Александрии " Эмиль Мустафаев попал в сферу интересов нескольких команд.

Как передает Azerisport, 21-летним полузащитником заинтересовалось "Динамо", а также некоторые другие украинские клубы.

Также к игроку есть интерес со стороны бельгийского "Вестерло". В частности, клуб планирует привлечь его в свои ряды этим летом.

Сам футболист не прочь остаться в нынешней команде, однако окончательного решения пока не принято.

Напомним, что контракт Мустафаева с "Александрией" завершается этим летом.

В текущем сезоне Эмиль сыграл 9 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал 3 ассиста.