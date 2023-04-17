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Динамо заинтересовалось хавбеком Александрии, - СМИ
Эмиль Мустафаев летом может покинуть Александрию
Фото: ФК Олександрія
Хавбек "
Как передает Azerisport, 21-летним полузащитником заинтересовалось "Динамо", а также некоторые другие украинские клубы.
Также к игроку есть интерес со стороны бельгийского "Вестерло". В частности, клуб планирует привлечь его в свои ряды этим летом.
Сам футболист не прочь остаться в нынешней команде, однако окончательного решения пока не принято.
Напомним, что контракт Мустафаева с "Александрией" завершается этим летом.
В текущем сезоне Эмиль сыграл 9 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал 3 ассиста.
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