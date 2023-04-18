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В ФК Рух предоставили доказательства, что письмо было отправлено в Ингулец

Премьер-лига
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Петровский клуб проигнорировал

В ФК Рух предоставили доказательства, что письмо было отправлено в Ингулец

Олександр Приходько

Новина українською

Директор медиацентра "Руха" Богдан Тымовчак предоставил доказательства, что письмо по VAR было отправлено в "Ингулец". Он показал письмо и скриншот из почты, где точно видно среди получателей электронный адрес петровского клуба.

Интересно, что президент "Ингульца" говорил, что никакого письма он не видел. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил, что запрос в "Ингулец" был отправлен вовремя, но никакого ответа клуб из Петрово не предоставил.

В ФК Рух предоставили доказательства, что письмо было отправлено в Ингулец - изображение 1В ФК Рух предоставили доказательства, что письмо было отправлено в Ингулец - изображение 2

Кроме этого, в "Рухе" показали оплаченную квитанцию, где видно, что львовский клуб полностью оплатил расходы, связанные с VAR.

В ФК Рух предоставили доказательства, что письмо было отправлено в Ингулец - изображение 3

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) VAR
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Источник:
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