Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ФК Рух предоставили доказательства, что письмо было отправлено в Ингулец
Петровский клуб проигнорировал
Олександр Приходько
Директор медиацентра "Руха" Богдан Тымовчак предоставил доказательства, что письмо по VAR было отправлено в "Ингулец". Он показал письмо и скриншот из почты, где точно видно среди получателей электронный адрес петровского клуба.
Интересно, что президент "Ингульца" говорил, что никакого письма он не видел. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил, что запрос в "Ингулец" был отправлен вовремя, но никакого ответа клуб из Петрово не предоставил.
Кроме этого, в "Рухе" показали оплаченную квитанцию, где видно, что львовский клуб полностью оплатил расходы, связанные с VAR.
Популярное сейчас
- ОК Юг: На Херсонщине россияне готовятся к очередному жесту доброй воли
- Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата
- Червак: Я извинился перед арбитром в Instagram. Она проигнорировала
- Шахтер увеличивает отрыв, Ворскла делит таблицу пополам. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО