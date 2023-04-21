Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воскресенье и понедельник. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 25-го тура
Тур разделен на два дня
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 25-го тура сезона-2022/23
25-й ТУР
7 мая (воскресенье)
Черноморец — Днепр-1 13:00
Металлист — Львов 13:00
Александрия — Шахтер 15:00
8 мая (понедельник)
Кривбасс — Динамо 13:00
Минай — Ворскла 14:00
Верес — Колос 15:00
Рух — Ингулец 15:00
Заря — Металлист 1925 17:00
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Юнион Сент-Жиллуа – главная сенсация евросезона. Их стадион – памятник архитектуры, а команду набрала компьютерная программа
- Перевалили за 185 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил цифры потерь россиян
- Аль-Наср сделал заявление по поводу скандального жеста Роналду
- Президент Ингульца: Я ни от чего не отказывался
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн