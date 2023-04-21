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Воскресенье и понедельник. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 25-го тура

Премьер-лига
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Тур разделен на два дня

Воскресенье и понедельник. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 25-го тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 25-го тура сезона-2022/23

25-й ТУР

7 мая (воскресенье)

Черноморец — Днепр-1 13:00

Металлист — Львов 13:00

Александрия — Шахтер 15:00

8 мая (понедельник)

Кривбасс — Динамо 13:00

Минай — Ворскла 14:00

Верес — Колос 15:00

Рух — Ингулец 15:00

Заря — Металлист 1925 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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