  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хацкевич: У Динамо нет футболистов, которые могут доставить мяч Ванату
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич: У Динамо нет футболистов, которые могут доставить мяч Ванату

Премьер-лига
(2 голосов)

И Луческу не решил эту проблему

Хацкевич: У Динамо нет футболистов, которые могут доставить мяч Ванату

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Бывший лавный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно позиции центрального нападающего киевлян:

– Ванат влечет роль основного форварда?

– Любой нападающий зависим. У "Динамо" сейчас нет футболистов, которые могут доставить ему мяч и отдать последнюю передачу. Даже в Луческу сегодня нет решения этой проблемы.

– Многие авансы выдавались Диалло, даже говорили, что им “Ман Сити” интересовался, но Луческу не спешит выпускать его в основе. Что скажете о сенегальце?

– Давайте немного опустимся с небес на землю. У нас привыкли очень много авансов выдавать молодым футболистам, но из них только единицы попадают в первую команду. Во взрослом футболе все по-другому.

Есть определенный уровень, на котором должно играть "Динамо", и футболисты должны отвечать ему. Если Луческу не упускает Диалло, то он не дотягивает до этого уровня.

– Больная тема – Супряга, который уже давно не забивал и перестал попадать в заявку "Динамо". Что с ним происходит?

– На этот вопрос, прежде всего, должен ответить Влад. Его агенты в него верят. Я в него тоже верил, когда он только пришел в "Динамо", но не увидел стремления и желания совершенствоваться. Я ему тогда сказал: "Влад, только через кропотливую работу ты можешь добиться результата". Но почему он остановился и у него пошел регресс, нужно спрашивать самого Супряги и его агента Пироженко”, – сказал Хацкевич.

Отметим, что в этом сезоне на счету Владислава Ваната 20 матчей в УПЛ, в которых он восемь раз забил и дважды отдал ассисты.

По теме
yellow-arrow
Львов - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 апреля 2023
yellow-arrow
Хто у нас хворіє вітчизняним рок-н-ролом? Фоторепортаж с матча Динамо – Шахтер
yellow-arrow
Игор Йовичевич: Футбол хороший, а если бы еще были люди на трибунах, то думали бы, что здесь Бундеслига
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Александр Хацкевич Динамо (Киев) Владислав Супряга Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде