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Хацкевич: У Динамо нет футболистов, которые могут доставить мяч Ванату
И Луческу не решил эту проблему
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Бывший лавный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно позиции центрального нападающего киевлян:
“ – Ванат влечет роль основного форварда?
– Любой нападающий зависим. У "Динамо" сейчас нет футболистов, которые могут доставить ему мяч и отдать последнюю передачу. Даже в Луческу сегодня нет решения этой проблемы.
– Многие авансы выдавались Диалло, даже говорили, что им “Ман Сити” интересовался, но Луческу не спешит выпускать его в основе. Что скажете о сенегальце?
– Давайте немного опустимся с небес на землю. У нас привыкли очень много авансов выдавать молодым футболистам, но из них только единицы попадают в первую команду. Во взрослом футболе все по-другому.
Есть определенный уровень, на котором должно играть "Динамо", и футболисты должны отвечать ему. Если Луческу не упускает Диалло, то он не дотягивает до этого уровня.
– Больная тема – Супряга, который уже давно не забивал и перестал попадать в заявку "Динамо". Что с ним происходит?
– На этот вопрос, прежде всего, должен ответить Влад. Его агенты в него верят. Я в него тоже верил, когда он только пришел в "Динамо", но не увидел стремления и желания совершенствоваться. Я ему тогда сказал: "Влад, только через кропотливую работу ты можешь добиться результата". Но почему он остановился и у него пошел регресс, нужно спрашивать самого Супряги и его агента Пироженко”, – сказал Хацкевич.
Отметим, что в этом сезоне на счету Владислава Ваната 20 матчей в УПЛ, в которых он восемь раз забил и дважды отдал ассисты.
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