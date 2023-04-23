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Конопля: Заря вышла на свой пик, они сейчас в очень хорошей форме
Защитник "горняков" поделился мыслями после поединка с "Динамо"
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал
- Я думаю, что обе команды были очень заряжены на игру. Матч был очень напряженным. Не так было много моментов создано двумя командами, так как было очень много борьбы. Оценивая всю встречу, могу сказать, что и "Шахтер", и "Динамо" заслуживали сегодня набрать очки.
- Почему в столь высококлассных командах, где собраны сильные исполнители, футболисты создали минимум моментов?
- Думаю, что ключевой фактор – качество поля. Все видели его состояние, оно не очень позволяло играть в тот футбол, который мы любим.
- Ефим, а как ты оценишь свою игру, ведь ты пропустил несколько туров из-за повреждения?
- У меня было время, чтобы залечить мою травму. Сегодня я не сыграл плохо. Думаю, что эксперты дадут оценку моей игре, но не думаю, что я плохо сыграл в класико.
- Борьба за золото чемпионата еще вся впереди?
- Конечно. Так бы было, если бы мы и выиграли у "Динамо". Мы не можем никому дарить очки.
- Ефим, какой клуб – "Днепр-1" и "Зарю", ты считаешь конкурентом для "Шахтера", исходя из качества игры?
- "Заря" вышла на свой пик, они сейчас в очень хорошей форме. Со всеми будет трудно.
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