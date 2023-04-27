Стало известно, когда Луческу сделают операцию

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу после матча 22-го тура УПЛ с донецким "Шахтером" (1:1) объявил о том, что вынужден сделать операцию на ноге по причине коксартроза.

Однако сделать операцию сразу не удалось. Так как в прошлом у тренера были проблемы с сердцем (два предынфарктных состояния), Луческу прошел детальное кардиологическое обследование перед хирургическим вмешательством.

Результаты этого диагностирования оказались в норме, но было решено, что хорошо было бы заменить тренеру коронарный стент, что и было сделано. Просто такой процедуры пациенту нужно несколько дней отдыха перед операцией.

В итоге было решено, что Луческу прооперируют в понедельник, 1 мая.

Напомним, что пока румынский специалист будет восстанавливаться после операции, руководить командой будет Александр Шовковский.