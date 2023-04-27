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Стало известно, когда Луческу сделают операцию
Операция немного задерживается
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "
Однако сделать операцию сразу не удалось. Так как в прошлом у тренера были проблемы с сердцем (два предынфарктных состояния), Луческу прошел детальное кардиологическое обследование перед хирургическим вмешательством.
Результаты этого диагностирования оказались в норме, но было решено, что хорошо было бы заменить тренеру коронарный стент, что и было сделано. Просто такой процедуры пациенту нужно несколько дней отдыха перед операцией.
В итоге было решено, что Луческу прооперируют в понедельник, 1 мая.
Напомним, что пока румынский специалист будет восстанавливаться после операции, руководить командой будет Александр Шовковский.
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