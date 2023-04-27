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Стало известно, когда Луческу сделают операцию

Премьер-лига
(1 голосов)

Операция немного задерживается

Стало известно, когда Луческу сделают операцию

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после матча 22-го тура УПЛ с донецким "Шахтером" (1:1) объявил о том, что вынужден сделать операцию на ноге по причине коксартроза.

Однако сделать операцию сразу не удалось. Так как в прошлом у тренера были проблемы с сердцем (два предынфарктных состояния), Луческу прошел детальное кардиологическое обследование перед хирургическим вмешательством.

Результаты этого диагностирования оказались в норме, но было решено, что хорошо было бы заменить тренеру коронарный стент, что и было сделано. Просто такой процедуры пациенту нужно несколько дней отдыха перед операцией.

В итоге было решено, что Луческу прооперируют в понедельник, 1 мая.

Напомним, что пока румынский специалист будет восстанавливаться после операции, руководить командой будет Александр Шовковский.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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