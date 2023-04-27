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Монзуль рассудит Кривбасс и Александрию, на матче будет ВАР. Судейские назначения 23-го тура УПЛ
Матчи 23-го тура пройдут в пятницу и субботу
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 23-го тура
23 тур
28 апреля, пятница
"Металлист" – "Динамо" – Игорь Пасхал (Херсон)
"Верес" – "Львов" – Дмитрий Панчишин (Харьков)
"Колос" – "Шахтер" – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
29 апреля, суббота
"Заря" – "Черноморец" – Анатолий Абдула (Харьков)
"Минай" - "Металлист 1925" - Владимир Новохатний (Черкассы)
"Ингулец" - "Днепр-1" - Юрий Иванов (Донецкая обл.)
"Рух" – "Ворскла" – Максим Козыряцкий (Запорожье)
"Кривбасс" – "Александрия" – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР – Николай Балакин
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