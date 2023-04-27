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Монзуль рассудит Кривбасс и Александрию, на матче будет ВАР. Судейские назначения 23-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Матчи 23-го тура пройдут в пятницу и субботу

Монзуль рассудит Кривбасс и Александрию, на матче будет ВАР. Судейские назначения 23-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 23-го тура УПЛ текущего сезона.

23 тур

28 апреля, пятница

"Металлист" – "Динамо" – Игорь Пасхал (Херсон)

"Верес" – "Львов" – Дмитрий Панчишин (Харьков)

"Колос" – "Шахтер" – Алексей Деревинский (Хмельницкий)

29 апреля, суббота

"Заря" – "Черноморец" – Анатолий Абдула (Харьков)

"Минай" - "Металлист 1925" - Владимир Новохатний (Черкассы)

"Ингулец" - "Днепр-1" - Юрий Иванов (Донецкая обл.)

"Рух" – "Ворскла" – Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Кривбасс" – "Александрия" – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР – Николай Балакин

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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