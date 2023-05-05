Климчук - о ничьей с Металлистом 1925: Это должна была быть наша победная игра

Полузащитник "Руха" Юрий Климчук прокомментировал ничью своей команды в матче с Металлистом 1925 (0:0) в рамках 24-го тура УПЛ.

— Как оценишь матч?

— Не хватило только забитого мяча. Практически весь матч мы играли в большинстве, и "Рух" владел полным перевесом на футбольном поле. Полагаю, это должна была быть наша победная игра. Нужно было забивать.

— Как изменилась игра "Руха" после удаления Ткачука?

— Мы стали еще больше атаковать, раскрываться, но не смогли пробить голкипера Сидоренко.

— Как ты считаешь, турнирная таблица давит на "Рух"?

— Нет. Нам нужно брать свои очки, но играя в каждой игре на победу.

— Состав "Руха" довольно молодой, это сказывается на результате?

— Мы это посмотрим в конце чемпионата.

— Что ты можешь сказать о харьковском "Металлисте 1925"?

— Хорошая команда, они стараются играть в пас. Видно, что ребята в "Металлисте 1925" получают удовольствие от футбола. Мы играли с очень хорошим соперником сегодня, - подытожил Климчук.