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Климчук - о ничьей с Металлистом 1925: Это должна была быть наша победная игра
Команды мячей не забивали
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Юрий Климчук прокомментировал ничью своей команды в матче с Металлистом 1925 (0:0) в рамках 24-го тура УПЛ.
— Как оценишь матч?
— Не хватило только забитого мяча. Практически весь матч мы играли в большинстве, и "Рух" владел полным перевесом на футбольном поле. Полагаю, это должна была быть наша победная игра. Нужно было забивать.
— Как изменилась игра "Руха" после удаления Ткачука?
— Мы стали еще больше атаковать, раскрываться, но не смогли пробить голкипера Сидоренко.
— Как ты считаешь, турнирная таблица давит на "Рух"?
— Нет. Нам нужно брать свои очки, но играя в каждой игре на победу.
— Состав "Руха" довольно молодой, это сказывается на результате?
— Мы это посмотрим в конце чемпионата.
— Что ты можешь сказать о харьковском "Металлисте 1925"?
— Хорошая команда, они стараются играть в пас. Видно, что ребята в "Металлисте 1925" получают удовольствие от футбола. Мы играли с очень хорошим соперником сегодня, - подытожил Климчук.
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