СМИ: КДК УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста

КДК УАФ обратил внимание не только на матч УПЛ "Днепр-1" – "Металлист" (5:0), о чем ранее заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Как сообщает "ТаТоТаке", Комитет изучает и некоторые другие матчи харьковской команды, в том числе недавний поединок с "Вересом", который завершился со счетом 5:5.

Правда, в прошлых встречах харьковской команды не было аномального движения ставок.

Напомним, что в последнее время ходят активные слухи о том, что президент "Металлиста" Александр Ярославский существенно сократил финансирование клуба. Ранее была информация о задолженностях по зарплате, а в таблице команда опустилась в зону вылета.