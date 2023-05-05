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СМИ: КДК УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане попали под подозрение

СМИ: КДК УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста

Фото: fcmetalist.com

Новина українською

КДК УАФ обратил внимание не только на матч УПЛ "Днепр-1" – "Металлист" (5:0), о чем ранее заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Как сообщает "ТаТоТаке", Комитет изучает и некоторые другие матчи харьковской команды, в том числе недавний поединок с "Вересом", который завершился со счетом 5:5.

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Правда, в прошлых встречах харьковской команды не было аномального движения ставок.

Напомним, что в последнее время ходят активные слухи о том, что президент "Металлиста" Александр Ярославский существенно сократил финансирование клуба. Ранее была информация о задолженностях по зарплате, а в таблице команда опустилась в зону вылета.

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В статье: ТаТоТаке КДК УАФ Металлист (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.05.2023 в 17:43
Как это недоразумение вообще к соревнованиям допустили?
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