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СМИ: КДК УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста
Харьковчане попали под подозрение
Фото: fcmetalist.com
КДК УАФ обратил внимание не только на матч УПЛ "Днепр-1" – "Металлист" (5:0), о чем ранее заявил президент УАФ Андрей Павелко.
Как сообщает "ТаТоТаке", Комитет изучает и некоторые другие матчи харьковской команды, в том числе недавний поединок с "Вересом", который завершился со счетом 5:5.
Правда, в прошлых встречах харьковской команды не было аномального движения ставок.
Напомним, что в последнее время ходят активные слухи о том, что президент "Металлиста" Александр Ярославский существенно сократил финансирование клуба. Ранее была информация о задолженностях по зарплате, а в таблице команда опустилась в зону вылета.
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