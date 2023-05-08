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Клищук: Будет интересно проверить свои силы на фоне Динамо

Премьер-лига
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Сегодня "Кривбасс" сыграет против столичного клуба

Клищук: Будет интересно проверить свои силы на фоне Динамо

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о подготовке к матчу 25-го тура УПЛ против "Динамо".

- Андрей, как в целом команда готовится к матчу против вице-чемпиона?

- В обычном режиме, несмотря на статус соперника. Времени между матчами мало. Восстановимся после игры с "Ингульцом" и начинаем готовиться к "Динамо". Хотим быть в оптимальных кондициях. На теории разбираем сильные и слабые стороны соперника.

"Динамо" - гранд украинского футбола. Это хорошая команда, которая в каждом сезоне борется за чемпионский титул. Будет интересно проверить свои силы на их фоне.

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- Как это: играть в режиме нон-стоп?

- Чем больше матчей, тем лучше. Для этого мы и тренируемся, а в таком плотном графике главное - правильное восстановление. Каждый профессионал знает как лучше подготовить себя. Ну и, конечно, наш медперсонал это очень хорошо знает.

- У "Кривбасса" свои цели, у "Динамо" - свои. Чья мотивация в понедельник будет больше?

- "Кривбасс" каждый тур играет только на победу. Мы идем от матча к матчу. Самая важная встреча - каждая следующая. В понедельник мы играем на домашнем стадионе при поддержке наших фанатов на секторе, наших Героев, поэтому, уверен, мотивации будет больше именно у нас, - сказал Клищук.

Матч "Кривбасс" - Динамо" состоится сегодня, 8 мая и начнется в 13:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Андрей Клищук
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Источник:
fckryvbas.com

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