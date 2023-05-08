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Нещерет: Сейвы – это такое. Главное, что они не только эффектны, но и эффективны

Премьер-лига
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Кипер Динамо - о матче с Кривбассом

Нещерет: Сейвы – это такое. Главное, что они не только эффектны, но и эффективны

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет прокомментировал матч 25-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:0).

– Трудная игра, но хорошо сыграли в обороне. Конечно, у соперника были моменты, могли и пропустить, но хорошо, что победили, так что двигаемся дальше.

– Тебе удалось совершить несколько эффектных сэйвов. Можешь быть доволен своей игрой сегодня?

– Сегодня сыграл нормально. А сейвы – это такое. Главное, что они не только эффектны, но и эффективны.

– В конце первого тайма твои ворота спасла перекладина. Что ощутил в тот момент?

- Да ничего особенного - просто перевел удар в перекладину. Такой эпизод был, думал, идти или не идти. Мяч подлетел, мог ошибиться, если бы вышел, так что остался в рамке и повезло, что парировал.

– Во втором тайме команде удалось забить гол, но счет был скользким. Вынуждало ли это тебя постоянно находиться в напряжении?

- Мы должны всегда быть сконцентрированными. У соперника может быть один момент за игру, которую они могут реализовать и выиграть. Поэтому мы должны быть максимально сконцентрированы и играть надежно.

- Ожидал ли, что "Кривбасс" настолько активно начнет игру и сразу побежит вперед?

– Александр Владимирович нас предупреждал об этом. Также мы смотрели их матчи, они всегда интенсивно играют у себя дома, так что все было предсказуемо.

- У команды было три подряд выездных матча. Как справились с нагрузкой? Может, были какие-то особенности подготовки?

- Было меньше тренировочного процесса, но я считаю, что у нас хорошие условия для восстановления, поэтому можем играть даже лучше.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо

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