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Нещерет: Сейвы – это такое. Главное, что они не только эффектны, но и эффективны
Кипер Динамо - о матче с Кривбассом
fcdynamo.com
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет прокомментировал
– Трудная игра, но хорошо сыграли в обороне. Конечно, у соперника были моменты, могли и пропустить, но хорошо, что победили, так что двигаемся дальше.
– Тебе удалось совершить несколько эффектных сэйвов. Можешь быть доволен своей игрой сегодня?
– Сегодня сыграл нормально. А сейвы – это такое. Главное, что они не только эффектны, но и эффективны.
– В конце первого тайма твои ворота спасла перекладина. Что ощутил в тот момент?
- Да ничего особенного - просто перевел удар в перекладину. Такой эпизод был, думал, идти или не идти. Мяч подлетел, мог ошибиться, если бы вышел, так что остался в рамке и повезло, что парировал.
– Во втором тайме команде удалось забить гол, но счет был скользким. Вынуждало ли это тебя постоянно находиться в напряжении?
- Мы должны всегда быть сконцентрированными. У соперника может быть один момент за игру, которую они могут реализовать и выиграть. Поэтому мы должны быть максимально сконцентрированы и играть надежно.
- Ожидал ли, что "Кривбасс" настолько активно начнет игру и сразу побежит вперед?
– Александр Владимирович нас предупреждал об этом. Также мы смотрели их матчи, они всегда интенсивно играют у себя дома, так что все было предсказуемо.
- У команды было три подряд выездных матча. Как справились с нагрузкой? Может, были какие-то особенности подготовки?
- Было меньше тренировочного процесса, но я считаю, что у нас хорошие условия для восстановления, поэтому можем играть даже лучше.
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