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Хавбек Зари: Таких победных серий у нас в этом чемпионате еще не было
Луганчане одержали пятую подряд победу в УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Евгений Шахов прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (3:0) в игре 25-го тура УПЛ. На 7-й минуте хавбек открыл счет в матче.
— Поздравляем тебя и команду с пятой победой подряд. Хороший ход набрала "Заря", согласен?
— Таких победных серий у нас в этом чемпионате еще не было. Мы стали еще лучше, а "Заря" сделала шаг вперед.
— Твой гол многое предрешил?
— Не сказал бы. У нас было много моментов. Пока, реализация голевых моментов немного хромает. Забей мы второй мяч пораньше, нам было бы еще легче играть. А не используешь свои шансы, момент появляется у противника. Повезло, что они не сравняли счет в концовке первого тайма.
— Ты играл на месте опорного хавбека, где играет Бражко. Как на новом месте?
— Я и раньше играл на этой позиции. Старался выполнять все требования нашего тренерского штаба. Нужно было сохранять баланс в центре поля. По возможности, подключался вперед.
— При счете 3:0 все всем стало ясно?
— Соперники не бросили играть. Мы чуть расслабились и произвели многочисленные замены. Нужно быть очень внимательными.
— Осталось пять туров в чемпионате Украины. Впереди решающие матчи. Что от "Зари" ожидать?
— Будем двигаться от игры к игре, загадывать не стоит. Нужно концентрироваться на своей игре, и расти, как команда. Если каждый футболист будет на поле отдавать свой максимум, то мы чего-то достигнем, - сказал Шахов.
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