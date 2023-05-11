Премьер-лига
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Днепр-1 и Динамо сыграют в одно время. Матч Заря- Шахтер состоится позже. УПЛ утвердила время начала матчей 28-го тура
Тур разделен на два дня
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция
28 тур
24 мая (среда)
13:00. "Колос" - "Динамо"
13:00. "Днепр-1" - "Ворскла"
15:00. "Верес" - "Александрия"
17:00. "Заря" - "Шахтер"
25 мая (четверг)
13:00. "Минай" - "Рух"
14:00. "Ингулец" - "Металлист 1925"
14:00. "Львов" - "Черноморец"
15:00. "Кривбасс" - "Металлист"
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Источник:УПЛ
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