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Днепр-1 и Динамо сыграют в одно время. Матч Заря- Шахтер состоится позже. УПЛ утвердила время начала матчей 28-го тура

Премьер-лига
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Тур разделен на два дня

Днепр-1 и Динамо сыграют в одно время. Матч Заря- Шахтер состоится позже. УПЛ утвердила время начала матчей 28-го тура

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 25-го тура сезона-2022/23.

28 тур

24 мая (среда)

13:00. "Колос" - "Динамо"

13:00. "Днепр-1" - "Ворскла"

15:00. "Верес" - "Александрия"

17:00. "Заря" - "Шахтер"

25 мая (четверг)

13:00. "Минай" - "Рух"

14:00. "Ингулец" - "Металлист 1925"

14:00. "Львов" - "Черноморец"

15:00. "Кривбасс" - "Металлист"

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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