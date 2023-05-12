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VAR будет на матче Кривбасс – Рух: известны арбитры на 26-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Судейские назначения на очередной тур УПЛ

VAR будет на матче Кривбасс – Рух: известны арбитры на 26-й тур УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 26-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

26-й тур

13.05.2023

"Динамо" — "Черноморец". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Романов В. М. (Днепр),

"Ингулец" — "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Пасхал И. Ю. (Херсон),

14.05.2023

"Металлист" — "Заря". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава),

"Львов" — "Ворскла". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. 13.00. Арбитр - Абдула А. Б. (Харьков),

"Верес" — "Металлист 1925". Ровно. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Соловьян А. М. (Киевская обл.),

"Кривбасс" — "Рух". Кривой Рог. СК "Горняк". 15.00. Арбитр - Арановский Е. А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Монзуль К. В. (Харьков),

15.05.2023

"Минай" — "Днепр-1". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00 Арбитр - Деревинский А. О. (Хмельницкий),

"Колос" — "Александрия". Ковалевка. Стадион "Колос". 15.00. Арбитр - Блавацкий Р. А. (Львов).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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