VAR будет на матче Кривбасс – Рух: известны арбитры на 26-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 26-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

26-й тур

13.05.2023

"Динамо" — "Черноморец". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Романов В. М. (Днепр),

"Ингулец" — "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Пасхал И. Ю. (Херсон),

14.05.2023

"Металлист" — "Заря". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава),

"Львов" — "Ворскла". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. 13.00. Арбитр - Абдула А. Б. (Харьков),

"Верес" — "Металлист 1925". Ровно. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Соловьян А. М. (Киевская обл.),

"Кривбасс" — "Рух". Кривой Рог. СК "Горняк". 15.00. Арбитр - Арановский Е. А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Монзуль К. В. (Харьков),

15.05.2023

"Минай" — "Днепр-1". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00 Арбитр - Деревинский А. О. (Хмельницкий),

"Колос" — "Александрия". Ковалевка. Стадион "Колос". 15.00. Арбитр - Блавацкий Р. А. (Львов).