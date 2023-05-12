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VAR будет на матче Кривбасс – Рух: известны арбитры на 26-й тур УПЛ
Судейские назначения на очередной тур УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 26-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
26-й тур
13.05.2023
"Динамо" — "Черноморец". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Романов В. М. (Днепр),
"Ингулец" — "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Пасхал И. Ю. (Херсон),
14.05.2023
"Металлист" — "Заря". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Коваленко А. А. (Полтава),
"Львов" — "Ворскла". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. 13.00. Арбитр - Абдула А. Б. (Харьков),
"Верес" — "Металлист 1925". Ровно. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Соловьян А. М. (Киевская обл.),
"Кривбасс" — "Рух". Кривой Рог. СК "Горняк". 15.00. Арбитр - Арановский Е. А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Монзуль К. В. (Харьков),
15.05.2023
"Минай" — "Днепр-1". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00 Арбитр - Деревинский А. О. (Хмельницкий),
"Колос" — "Александрия". Ковалевка. Стадион "Колос". 15.00. Арбитр - Блавацкий Р. А. (Львов).
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