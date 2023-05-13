Динамо - Черноморец 2:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 26 тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" на выезде обыграл киевское "Динамо". Подопечные Романа Григорчука поразили ворота "бело-синих" дважды уже за первые 11 минут. После перерыва хозяева поля собрались и сравняли счет. А финальную точку в поединке поставил хавбек "моряков" Александр Демченко на 70-й минуте, тем самым одержав своей команде три очка. После этого тура команда под руководством Александра Шовковского занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от третьей "Зари" на 5 очков (при этом у луганского клуба есть матч в запасе). В свою очередь, одесситы расположились на 9-й позиции.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Евгений Данильченко (Луганск)

Динамо - Черноморец 2:3

Голы: Владислав Ванат 53, Виталий Буяльский 55 - Виталий Ермаков 3, Александр Демченко 11, Александр Демченко 70