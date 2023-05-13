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Ковалец: Шахтер борется за чемпионство, и мы снова дали бой

Премьер-лига
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Наставник "Ингульца" о поражении от команды Йовичевича

Ковалец: Шахтер борется за чемпионство, и мы снова дали бой

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

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Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 26-го тура УПЛ.

"Сегодня вышел хороший матч. Немножко сделали ротацию и дали отдохнуть игрокам, которые имели больше игровой практики. Матч был скоростной, к сожалению, мы проиграли, и были варианты, чтобы забить мяч, но нужно было отдать более удобный пас или точнее пробить.

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Понимаем, что нужно двигаться дальше. "Шахтер" борется за чемпионство, и мы снова дали бой, но, к сожалению, баллов мы не набрали", - рассказал наставник "Ингульца".

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В статье: Сергей Ковалец Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК "Шахтер"

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