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Ковалец: Шахтер борется за чемпионство, и мы снова дали бой
Наставник "Ингульца" о поражении от команды Йовичевича
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал
"Сегодня вышел хороший матч. Немножко сделали ротацию и дали отдохнуть игрокам, которые имели больше игровой практики. Матч был скоростной, к сожалению, мы проиграли, и были варианты, чтобы забить мяч, но нужно было отдать более удобный пас или точнее пробить.
Понимаем, что нужно двигаться дальше. "Шахтер" борется за чемпионство, и мы снова дали бой, но, к сожалению, баллов мы не набрали", - рассказал наставник "Ингульца".
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