Ковалец: Шахтер борется за чемпионство, и мы снова дали бой

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 26-го тура УПЛ.

"Сегодня вышел хороший матч. Немножко сделали ротацию и дали отдохнуть игрокам, которые имели больше игровой практики. Матч был скоростной, к сожалению, мы проиграли, и были варианты, чтобы забить мяч, но нужно было отдать более удобный пас или точнее пробить.