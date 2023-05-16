Сергей Кравченко: Думаю, что Ротаню дадут больше, чем одну игру дисквалификации

Ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко прокомментировал победу своей команды в матче над "Колосом" (2:0) в рамках 26-го тура УПЛ.

- Очень важная победа. Ребята молодцы - после такой тяжелой игры с "Днепром-1" нашей задачей было настроить так, чтобы они были эмоционально готовы к матчу с "Колосом". Они справились и очень хорошо выглядели.

Считаю, что первый тайм провели очень хорошо, второй - хуже, но было давление от результата, понимали, что это матч за 6 очков с конкурентом. Старались играть, но не так ярко, как в первом тайме.

- Делали ставку на быстрые голы в этой игре? Или это так спонтанно получилось?

- Так получилось. В каждом матче стараемся играть активно с первых минут, прессинговать, оказывать давление на соперника. В этой игре это удалось, и мы забили очень хорошие два гола.

- Насколько комфортно вы сегодня чувствовали себя в роли исполняющего обязанности главного тренера, когда он за спиной, на балконе? Как вообще происходила коммуникация?

- Нормально чувствовал себя, все хорошо. Коммуникация происходила через Евгения Греся, он подсказывал. Руслан Ротань был на связи с ним, а Евгений Анатольевич подходил ко мне.

- В футболе есть такая поговорка, что победный состав не меняют. Возможно, стоит попробовать оставить на следующий матч все, как было сегодня?

- Посмотрим, но Руслан Петрович нам нужен на скамейке. Я думаю, что ему дадут больше, чем одну игру дисквалификации, поэтому на тренерской скамейке так и будет.

Посмотрим, какой состав будет на игру с "Динамо". Тоже очень важный матч. Все матчи важны, но "Динамо" - это "Динамо". Будет очень интересный матч. Надо восстановиться и готовиться к "Динамо".