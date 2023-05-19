Кучер: В первом тайме был какой-то дурдом

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер подвел итог матча 27-го тура УПЛ, в котором его команда одержала волевую победу над "Колосом" (2:1) .

- Сегодня было два разных тайма. В первом с нашей стороны не было концентрации, собранности, позволили сопернику создать много шансов у наших ворот. Один гол они забили, а могли еще забить. Мы не были похожи сами на себя. Не имеем права выходить на поле и в начале допускать столько ошибок. Мы должны всегда быть собранными, сконцентрированными, агрессивными. Вместо этого в первом тайме был какой-то дурдом.

Но в перерыве побеседовали с ребятами, и команда вышла на поле с другим настроением. Бежали, мчались вперед, не дали ничего сделать "Колосу" впереди, зажимали его на его половине поля. Главный вопрос был в том, когда забьем второй мяч. И ребята молодцы, что его забили, дотерпели до конца. Очень важная для нас победа, важные три очка. Будем двигаться дальше и готовиться к следующим матчам.

– Гуцуляк пропустил последние матчи. В каком он состоянии?

- У него есть повреждения, сейчас он восстанавливается. Будем ждать скорейшего его возвращения.

– Он сможет помочь "Днепру-1" еще в этом сезоне?

– У нас сейчас будет один день паузы, будем следить за его динамикой восстановления. Если будет улучшение, то, конечно же, будем ждать его в следующем матче. Но если у него будет дискомфорт, мы не будем рисковать его состоянием.

- Вы следите за результатами "Шахтера" (один из ваших конкурентов) или ориентируетесь на себя и свою игру?

- Смотрим в первую очередь на свою игру, чтобы понимать, что нужно улучшать, какие устранять проблемы. А у "Шахтера" – своя игра, нет смысла за этим следить.