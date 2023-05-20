Беланов: У Лобановского никогда не было любимых игроков, кроме Блохина

Бывший игрок киевского "Динамо" Игорь Беланов поделился воспоминаниями от периода в составе "бело-синих" под руководством Лобановского:

“У Лобановского никогда не было любимых игроков, кроме Блохина. Он сказал мне, что я должен бороться за свое место.

Помню, на первой моей тренировке в "Динамо" мы сдавали тест Купера, и я отставал от всех на два круга. Я спросил себя: “Где я? Нужно отсюда убираться, убегать так быстро, как только можешь”. Но очень скоро все наладилось.

Расскажу одну историю о нем. Как-то в поезде возвращаясь из Москвы, ребята перебрали с алкоголем. На следующей тренировке Валерий Васильевич разозлился и всех оштрафовал.

Ребята попросили меня выйти вперед и говорить от их имени. Я согласился, что команда виновата, но сказал ему, что даже его помощник Григорьевич был очень пьян. Лобановский не мог в это поверить. Так все ушли от штрафа”, - сказал Беланов.