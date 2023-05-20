Ковалец: Ингулец имел хорошие возможности забить, но не получилось

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал поражение от луганской "Зари" в рамках 27-го тура УПЛ.

"Хорошая игра. "Ингулец" имел хорошие возможности забить, но, к сожалению, не получилось. Надо смотреть моменты с пенальти. Ну, а "Зарю" поздравляем с победой.

Судейство... Здесь трудно что-то говорить, нужно посмотреть матч. Была нецензурная лексика со стороны игроков. Потому что смотрят дети футбол. Поэтому в этом плане хотя бы сделать замечание. Все-таки они берут пример с игроков.

Хочется снова сказать, что ВСУ делают все невозможное, чтобы мы жили и играли в футбол. Сегодня ночью снова была атака на Киев и Украину. Надо быть учтивыми всем футбольным людям.

Мы стараемся играть в хороший футбол. Ну а результат никто не отменял", - рассказал наставник "Ингульца".