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Ковалец: Ингулец имел хорошие возможности забить, но не получилось
Тренер "Ингульца" о поражении от команды Патрика ван Леувена
Фото: ФК Інгулець
Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал
"Хорошая игра. "Ингулец" имел хорошие возможности забить, но, к сожалению, не получилось. Надо смотреть моменты с пенальти. Ну, а "Зарю" поздравляем с победой.
Судейство... Здесь трудно что-то говорить, нужно посмотреть матч. Была нецензурная лексика со стороны игроков. Потому что смотрят дети футбол. Поэтому в этом плане хотя бы сделать замечание. Все-таки они берут пример с игроков.
Хочется снова сказать, что ВСУ делают все невозможное, чтобы мы жили и играли в футбол. Сегодня ночью снова была атака на Киев и Украину. Надо быть учтивыми всем футбольным людям.
Мы стараемся играть в хороший футбол. Ну а результат никто не отменял", - рассказал наставник "Ингульца".
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