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Ковалец: Ингулец имел хорошие возможности забить, но не получилось

Премьер-лига
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Тренер "Ингульца" о поражении от команды Патрика ван Леувена

Ковалец: Ингулец имел хорошие возможности забить, но не получилось

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал поражение от луганской "Зари" в рамках 27-го тура УПЛ.

"Хорошая игра. "Ингулец" имел хорошие возможности забить, но, к сожалению, не получилось. Надо смотреть моменты с пенальти. Ну, а "Зарю" поздравляем с победой.

Судейство... Здесь трудно что-то говорить, нужно посмотреть матч. Была нецензурная лексика со стороны игроков. Потому что смотрят дети футбол. Поэтому в этом плане хотя бы сделать замечание. Все-таки они берут пример с игроков.

Хочется снова сказать, что ВСУ делают все невозможное, чтобы мы жили и играли в футбол. Сегодня ночью снова была атака на Киев и Украину. Надо быть учтивыми всем футбольным людям.

Мы стараемся играть в хороший футбол. Ну а результат никто не отменял", - рассказал наставник "Ингульца".

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Ковалец Ингулец (Петрово)
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