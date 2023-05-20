Шовковский: Мы изучали Александрию, команда Ротаня играет в атакующий футбол

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал разгромную победу над "Александрией" в рамках 27-го тура УПЛ.

- Прекрасно играть в футбол, когда удается многое. Для того чтобы так происходило, нужно в первую очередь понимать, что и как делать, и ответственно относиться ко всем тем замечаниям и выполнять моменты, о которых мы договариваемся перед игрой. Мы изучали нашего сегодняшнего соперника, команда Руслана Ротаня играет в атакующий футбол, они пытаются комбинировать, готовят свои атаки через фланги. Мы знали это, мы готовились к этому и, в принципе, мы выполнили план на игру.

Единственный момент – пропущенный мяч. Тогда мы допустили ошибку и поэтому пропустили гол. В принципе, я доволен действиями наших игроков и мотивацией, с которой они выходили на эту игру. Мы живем в такой ситуации, что из-за воздушной тревоги нужно было прервать матч минут на 30, но главное, что все хорошо и матч доиграли.

- Учитывая вашу футбольную карьеру, с чем вы можете сравнить ситуацию, когда матч прерывается, а команда должна ехать в укрытие, после чего снова возвращаться и проводить разминку?

- Это сложно с чем-то сравнивать. Но я еще раз подчеркну, что в первую очередь в футбол нужно играть умом. Надо понимать, что зачем и для чего ты делаешь. Если игроки осознают это, они более ответственно относятся к своим обязанностям. Они всю свою жизнь отдают и будут отдавать этой игре. И если с любовью к этому подходить, они ни дня в жизни не будут ходить на работу – они будут заниматься любимым делом. Но понимание того, что нужно делать, придает воодушевления, уверенности, желания. Если ты бежишь с удовольствием, то ты и сил тратишь гораздо меньше. Надо это понимать и, конечно, работать с игроками.

Если мы говорим об этой ситуации – мы призывали, и благодарим ребят, что они ответственно отнеслись к последним 15 минутам основного и компенсированного времени. Потому что мы понимали: расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо отвечать каждую секунду. Надо делать то, что ты умеешь. Ребята отнеслись к ситуации очень ответственно и я им за это спасибо.

А что происходит… мы живем в таких реалиях. К сожалению, наша страна живет в реалиях войны и нам нужно к этому приспосабливаться. Надо вообще сказать большое спасибо, что этот чемпионат начался. Потому что, если бы этого чемпионата не состоялось, то я не знаю, как бы существовали клубы. Как говорится, имеем то, что имеем, и двигаемся вперед с мыслями о победе. О нашем счастливом и свободном будущем. Спасибо!