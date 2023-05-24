Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский: Рад за Бущана и Шапаренко. Хорошо, что мы отыграли на ноль
Наставник Динамо - о матче с Колосом
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу своей команды в
"Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков "Динамо» с победой и поблагодарить наших защитников за то, что вообще есть возможность проводить матчи украинской Премьер-Лиги, нашим воинам, славным Героям, защищающим нашу страну. Мы желаем как можно быстрее одержать всеми нами желаемую победу, желаем, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Это первое и главное, что хочется сказать.
Во-вторых, по поводу матча – мы понимали, что это будет совсем другая игра по сравнению с той, которая была в прошлом туре, готовились к тяжелому матчу с командой, которая будет строить свои защитные скамьи и действовать на контратаках. Что-то удалось, что-то нет. Хорошо, что мы отыграли на ноль. Я рад за Жора Бущана, который, наконец, вернулся в основной состав. Это первая его игра в этом году.
Я очень рад за Николая Шапаренко, мы тоже хотели ему дать такую возможность, хотя он еще не готов на все сто процентов. Мы хотим, чтобы у него был еще больший стимул работать, готовиться и, возможно, выйти на свою лучшую форму как раз к матчам национальной сборной, чтобы он помог главной команде страны одержать важные победы. Также мы поддерживаем нашу молодежь и смотрим в будущее.
Хочу добавить, что сегодняшний матч для меня особенный, потому что сегодня день рождения моей матери. Я хочу поздравить ее с днем рождения", - сказал Шовковский.
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?
- Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 мая 2023
- Оттянули силы на Белгород? Число боестолкновений на востоке Украины уменьшилось
- Александрия - Динамо 1:5. Лучший матч киевлян при Шовковском
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО