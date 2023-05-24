Шовковский: Рад за Бущана и Шапаренко. Хорошо, что мы отыграли на ноль

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура с "Колосом" (3:0).

"Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков "Динамо» с победой и поблагодарить наших защитников за то, что вообще есть возможность проводить матчи украинской Премьер-Лиги, нашим воинам, славным Героям, защищающим нашу страну. Мы желаем как можно быстрее одержать всеми нами желаемую победу, желаем, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Это первое и главное, что хочется сказать.

Во-вторых, по поводу матча – мы понимали, что это будет совсем другая игра по сравнению с той, которая была в прошлом туре, готовились к тяжелому матчу с командой, которая будет строить свои защитные скамьи и действовать на контратаках. Что-то удалось, что-то нет. Хорошо, что мы отыграли на ноль. Я рад за Жора Бущана, который, наконец, вернулся в основной состав. Это первая его игра в этом году.

Я очень рад за Николая Шапаренко, мы тоже хотели ему дать такую возможность, хотя он еще не готов на все сто процентов. Мы хотим, чтобы у него был еще больший стимул работать, готовиться и, возможно, выйти на свою лучшую форму как раз к матчам национальной сборной, чтобы он помог главной команде страны одержать важные победы. Также мы поддерживаем нашу молодежь и смотрим в будущее.

Хочу добавить, что сегодняшний матч для меня особенный, потому что сегодня день рождения моей матери. Я хочу поздравить ее с днем рождения", - сказал Шовковский.