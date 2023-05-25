Начало матча Кривбасс - Металлист отложено из-за сильного дождя

В матче 28-го тура УПЛ "Кривбасс" сыграет против "Металлиста" на стадионе "Горняк". Старт поединка, который был начаться в 15:00, отложено на неопределенный срок из-за погодных условий.

Сейчас в Кривом Роге идет сильный ливень.

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