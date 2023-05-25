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Начало матча Кривбасс - Металлист отложено из-за сильного дождя

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра должна была начаться в 15:00

Начало матча Кривбасс - Металлист отложено из-за сильного дождя

Скриншот: Telegram

Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ "Кривбасс" сыграет против "Металлиста" на стадионе "Горняк". Старт поединка, который был начаться в 15:00, отложено на неопределенный срок из-за погодных условий.

Сейчас в Кривом Роге идет сильный ливень.

За ходом матча следите с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.05.2023 в 16:10
они согласны не ничью --по 1 очку и разбежались
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