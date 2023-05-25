Премьер-лига
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Начало матча Кривбасс - Металлист отложено из-за сильного дождя
Игра должна была начаться в 15:00
Скриншот: Telegram
В матче 28-го тура УПЛ "Кривбасс" сыграет против "Металлиста" на стадионе "Горняк". Старт поединка, который был начаться в 15:00, отложено на неопределенный срок из-за погодных условий.
Сейчас в Кривом Роге идет сильный ливень.
За ходом матча следите с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.05.2023 в 16:10
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