Известен город, в котором Заря будет играть в еврокубках следующего сезона

"Заря" будет играть свои матчи еврокубков в польском Люблине. Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка.

Клуб уже согласовал все детали из УЕФА, а также с оператором, отвечающим за стадион "Арена Люблин".

В текущем сезоне "Заря" проводила еврокубки на этой же арене. Луганчане сыграли лишь один матч: победили "Университету Крайову" со счетом 1:0 на стадии третьего раунда Лиги конференций. Тогда на поединке присутствовало 782 зрителя. Напомним, что в ответном матче румыны победили 3:0 и прошли до следующего этапа.

На данный момент "Заря" гарантировала себе участие в раунде плей-офф Лиги Европы, однако до сих пор еще имеет шанс на проход к квалификации Лиги чемпионов. Для этого ей нужно сегодня в матче против “Миная” набрать больше очков, чем “Днепр-1” наберет в параллельном поединке против “Кривбасса”.