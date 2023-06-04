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Известен город, в котором Заря будет играть в еврокубках следующего сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане не изменили свой выбор

Известен город, в котором Заря будет играть в еврокубках следующего сезона

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Заря" будет играть свои матчи еврокубков в польском Люблине. Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка.

Клуб уже согласовал все детали из УЕФА, а также с оператором, отвечающим за стадион "Арена Люблин".

В текущем сезоне "Заря" проводила еврокубки на этой же арене. Луганчане сыграли лишь один матч: победили "Университету Крайову" со счетом 1:0 на стадии третьего раунда Лиги конференций. Тогда на поединке присутствовало 782 зрителя. Напомним, что в ответном матче румыны победили 3:0 и прошли до следующего этапа.

На данный момент "Заря" гарантировала себе участие в раунде плей-офф Лиги Европы, однако до сих пор еще имеет шанс на проход к квалификации Лиги чемпионов. Для этого ей нужно сегодня в матче против “Миная” набрать больше очков, чем “Днепр-1” наберет в параллельном поединке против “Кривбасса”.

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В статье: Заря (Луганск) Лига чемпионов Лига Европы СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
04.06.2023 в 15:12
Не зрозумів.. Третє місто УПЛ не буде у групі ЛЄ ?
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Romerik (YNWA)
04.06.2023 в 15:15
Гарантовано Ліга конференцій, а для лігі європи треба пройти один раунд
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