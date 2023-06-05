И все так чинно, благородно? Акценты зрителя на играх 30-го тура УПЛ

Завершающий тур не понравился. Знаете, есть такая детская суеверная привычка в народе: вместо "последний" говорить "крайний". Так вот этот тур действительно был именно каким-то крайним сбоку, а не таким, который должен был бы увенчать собой долгий сезон. Команды именно что доигрывали.

Все было как-то слишком чинно: в основном, очки вновь брали те, кому они нужнее. Или же не нуждающиеся благородно отходили в сторону. Упаси Боже, никакой конспирологии – сугубо констатация результатов. В центральных же матчах "Днепр-1" не перенапрягся, победа "Вереса" счастья ему не принесла, а немощь "Александрии" никого не удивила.

Попутно оказалось, что я был слишком высокого мнения о наших бывших небожителях. Ничто человеческое им не чуждо, включая банальное отсутствие мотивации – когда сила соперника вдруг растет как на дрожжах.

Словом, как по мне, концовка была скомкана, и осадочек остался. Ведь в целом чемпионат был не таким уж и скучным. А некоторым он даже показался на редкость интересным. Увы, по моим впечатлениям от последнего тура, интерес этот иной раз мы подогревали искусственно.

Вынужден сразу предупредить: сегодня возможны некоторые неточности в тексте, чему найдется естественное объяснение. Если бы автор задался целью посмотреть все игры полностью, как обычно, ему пришлось бы финишировать уже на следующее утро без сна и отдыха. Все-таки восемь поединков проходили в одно время.

Ворскла – Шахтер 2:1

Днепр-1 – Кривбасс 1:0

Минай – Заря 0:3

Металлист 1925 – Динамо 1:1

Рух – Александрия 0:0

Колос – Львов 1:0

Металлист – Черноморец 0:3

Верес – Ингулец 1:0

Зрелищность. Фактически зрительский зачет поставил бы только матчам в Одессе и Ровно. Да и те, главным образом, смотрелись за счет лишь одной команды из двух на поле.

Откровенная тоска ожидаемо подстерегала нас в Ковалевке. Изрядно скучно было и в Киеве, особенно после перерыва. Остальные игры – как говорят в Одессе, сэм-восэм.

Интрига. Сразу в трех случаях дело можно было закрывать еще до перерыва. Первый же гол "Зари", забитый Русиным уже на 8-й минуте, полагаю, означал ее успех в Минае. Судьбоносный мяч "Колоса" был забит Велетнем в ворота "Львова" полчаса спустя. И на этой же минуте Габелок увел от поражения "Металлист 1925": дальше в Киеве ничего серьезного не происходило.

Остальные заставили нас прождать развязки значительно дольше. Бланко принес победу "Днепру-1" над "Кривбассом" на 73-й минуте. На следующей – Вовченко из "Вереса" "похоронил" "Ингулец". А еще через минуту наконец-то воплотил свое превосходство над "Металлистом" в гол Юсова "Черноморец".

Ковалец мог выиграть для "Александрии" счастливый билетик на уходящий поезд в Европу еще на 80-й минуте, но помешавший ему Панькив продлил "Руху" прописку в УПЛ. А судьба билета решилась позже всех, уже в компенсированное время, когда сэйв Исенко после удара Келси окончательно вырвал его из рук команды Ротаня в пользу "Ворсклы". К сведению любителей теории договоров – здесь все таки-висело на волоске.

Логика. Наиболее закономерна минимальная победа "Колоса". Думаю, на нее же в итоге "наиграл" и "Верес". Да и ничья в Киеве смотрелась по игре, разве что без голов.

Про "Днепр-1" и "Ворсклу" скажу так: они скорее были ближе к победе, чем их соперники. "Заря" и "Черноморец", несмотря на визуальное явное преимущество, могли ограничиться и двумя забитыми мячами. Особенно это касается одесситов, грешивших полумоментами.

Нелогичной назову лишь ничью во Львове. На мой взгляд, в целом "Александрия" все же заслуживала забитого гола.

Судейство. У меня вопросы вызвали три эпизода.

"Рух" - "Александрия". 48-я минута: незасчитанный гол Михайленко в ворота хозяев поля. Слово берет мой консультант Юстас: "В момент подачи игрок, боровшийся с вратарем, был "вне игры".

"Ворскла" - "Шахтер". 37-я минута: пенальти в ворота гостей. "Опять качество повторов: я честно не понял, в какую руку попал мяч. Если в правую, то по мне не пенальти. В левую – увеличивала объем тела, находясь в естественном положении – такая вот казуистика".

"Металлист 1925" - "Динамо". 20-я минута: пенальти в ворота номинальных хозяев поля. "Тут вроде бы все по делу".

Таким образом, мы можем лишь предполагать (но не утверждать) спорность пенальти в ворота "Шахтера". При этом Юстас пишет: "Сегодня один из комментаторов по поводу пенальти в игре финала кубка Англии сказал: никто не знает, что сейчас рука, а что нет. Сейчас надо подходить философски. Сегодня повезло тебе – завтра сопернику". М-мда уж…

Везение. Здесь отличился "Рух", который мог реально пропустить еще на 8-й минуте, но удар Кулакова приняла на себя стойка ворот Панькива.

В остальном Фортуна вела себя более чем скромно. Можно вспомнить лишь два сэйва Кемкина, переводившего мяч в каркас ворот после ударов игроков "Зари". Но "Минай" это от разгрома не спасло.

Личности. Явно выделялся Русин – участник большинства голевых моментов "Зари" и автор дубля. Пожалуй, вторым назвал бы одессита Авагимяна. А вообще тур был на редкость бедным на яркие фигуры. Даже полновесную тройку не укомплектуешь.

Из полевых игроков запомнились только представители этих же двух команд. Еще могу упомянуть Шахова ("Заря") и Кузыка ("Черноморец"). В плане эффективности действий – Батагова из той же команды ван Леувена. Лучше всех из вышедших на замену показали себя одесситы Юсов и Хадида.

Среди вратарей выделил бы Паламарчука из "Ингульца" с тремя-четырьмя зачетными сэйвами. Больше их было только у Кемкина из "Миная", правда и пропустил он трижды.

Симпатии. Настоящим бэтменом тура выглядел "Черноморец" - увы, для его соперника, но это больше походило на глумление над неживым телом. Вторым назову "Верес" - он вновь был хорош, причем таки в полноценном поединке с мотивированным соперником. Опять в порядке была "Заря". Вот, собственно, и все, кто радовал зрителя.

"Металлист", "Минай" и "Львов" - что смотрел, что радио слушал: ни единой стоящей угрозы воротам. "Рух" и "Металлист 1925" - унылая прагматичная возня с уникальными голевыми шансами. Очень недалеко от них ушли "Ингулец" и "Динамо". Между прочим, почти половина команд лиги.

В известном смысле, это был худший тур сезона.

Таблица. Итак, "Днепр-1" прошел в квалифайн Лиги чемпионов, а "Заря" - Лиги Европы. К глубокому сожалению, достоинства их медалей в чемпионате страны сегодня многих интересуют уже во вторую очередь, а главное – именно это. И, сравнивая кадровые возможности клубов, приходишь к выводу: пожалуй, уж лучше такой расклад, чем наоборот.

Тогда как успех "Ворсклы", сенсационно пробившейся в отбор Лиги конференций, выглядит парадоксально. Ведь ее потенциал послабее, чем у той же "Александрии". Не станет ли эта победа Пирровой? Хотя по игре команда Скрипника точно заняла свое законное место.

Команда Ротаня? Как модно нынче выражаться: это фиаско, братан. Пользуясь случаем, хотелось бы передать руководству клуба горячий привет от Юрия Гуры.

В середине таблицы я бы поменял местами "Колос" и "Черноморец", пусть это и не принципиально. Но быть в верхней половине, считаю, больше заслуживает команда Григорчука. Возможно, все дело в нечеловеческом везении "Миная" в Одессе, которое в итоге еще и позволило скучной команде Шарана избежать переходных плей-офф.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 30 22 6 2 69-21 +48 72 2 СК Днепр-1 30 21 4 5 61-27 +34 67 3 Заря 30 21 4 5 64-31 +33 67 4 Динамо 30 18 6 6 51-25 +26 60 5 Ворскла 30 13 6 11 38-37 +1 45 6 ФК Александрия 30 10 14 6 42-39 +3 44 7 Кривбасс 30 12 5 13 26-30 -4 41 8 Колос 30 10 6 14 23-36 -13 36 9 Черноморец 30 9 8 13 35-40 -5 35 10 ФК Минай 30 8 9 13 22-33 -11 33 11 Рух 30 7 11 12 31-37 -6 32 12 Металлист 1925 30 6 14 10 23-42 -19 32 13 Верес 30 8 7 15 35-45 -10 31 14 Ингулец 30 8 7 15 22-34 -12 31 15 Металлист 30 5 7 18 27-58 -31 22 16 ФК Львов 30 3 4 23 18-52 -34 13

Анонсы? Жаль веселый, но катастрофически невезучий "Верес", которому лично я бы желал поменяться с ней местами. Поэтому в переходных матчах с "Металлургом" (если нам их покажут) мои симпатии будут на его стороне. При всем уважении к одной из лучших футбольных школ Украины - запорожской.

А вот "Ингульцу" там самое место. Единственным, что не позволяло мне желать ему вылета, был Ковалец-старший на тренерской скамье. После того как виноватым, видимо, сочли его, моя совесть чиста: "колхозникам" с сортиром за футбольными воротами пора домой. Если это снобизм, тогда я сноб. Впрочем, нужно еще посмотреть, с чем едят тот ЛНЗ…

Каюсь, за первой лигой не следил – тут бы с "вышкой" все успевать. Тем интереснее было бы взглянуть на участников этих плей-офф и сравнить их между собой. Вот там чинно и благородно не должно быть уже по определению.