УПЛ запустила голосование за лучшего игрока и тренера мая-июня

Украинская Премьера запустила голосование за лучшего игрока и тренера по итогам мая и июня.

В голосовании за лучшего футболиста примут участие: Артем Бондаренко ("Шахтер"), Владислав Ванат ("Динамо"), Александр Скляр ("Ворскла") и Назарий Русин ("Заря").

В битве за лучшего наставника сойдутся: Игорь Йовичевич ("Шахтер"), Виталий Пономарев ("Рух"), Патрик ван Леувен ("Заря") и Виктор Скрипник ("Ворскла").

Голосование продлится до 13:00 понедельника, 19 июня.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.