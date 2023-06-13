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УПЛ запустила голосование за лучшего игрока и тренера мая-июня
Голосование будет длиться неделю
upl.ua
Украинская Премьера запустила голосование за лучшего игрока и тренера по итогам мая и июня.
В голосовании за лучшего футболиста примут участие: Артем Бондаренко ("Шахтер"), Владислав Ванат ("Динамо"), Александр Скляр ("Ворскла") и Назарий Русин ("Заря").
В битве за лучшего наставника сойдутся: Игорь Йовичевич ("Шахтер"), Виталий Пономарев ("Рух"), Патрик ван Леувен ("Заря") и Виктор Скрипник ("Ворскла").
Голосование продлится до 13:00 понедельника, 19 июня.
Голосование за лучшего игрока месяца здесь.
Голосование за лучшего тренера месяца здесь.
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