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УПЛ запустила голосование за лучшего игрока и тренера мая-июня

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосование будет длиться неделю

УПЛ запустила голосование за лучшего игрока и тренера мая-июня

upl.ua

Новина українською

Украинская Премьера запустила голосование за лучшего игрока и тренера по итогам мая и июня.

В голосовании за лучшего футболиста примут участие: Артем Бондаренко ("Шахтер"), Владислав Ванат ("Динамо"), Александр Скляр ("Ворскла") и Назарий Русин ("Заря").

В битве за лучшего наставника сойдутся: Игорь Йовичевич ("Шахтер"), Виталий Пономарев ("Рух"), Патрик ван Леувен ("Заря") и Виктор Скрипник ("Ворскла").

Голосование продлится до 13:00 понедельника, 19 июня.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Александр Скляр Игор Йовичевич Виктор Скрипник Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Назарий Русин Артем Бондаренко Владислав Ванат Патрик ван Леувен Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.06.2023 в 14:08
Бєсєдіна і діда немає , то і нема за кого голосувать .
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