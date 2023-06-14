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Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24

Премьер-лига
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Три команды вылетели из элиты, три пополнили дивизион

Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В среду, 14 июня, состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24.

Право играть в элите завоевал "ЛНЗ", который выбил "Ингулец" (1:1; 2:1), а также остался "Верес", который оставил в Первой лиге запорожский "Металлург" (0:1; 6:1).

Также напомним, что по итогам регулярного сезона из элитного дивизиона вылетели "Львов" и "Металлист", а напрямую из Первой лиги поднялись "Полесье" и "Оболонь".

  • Шахтер
  • Днепр-1
  • Заря
  • Динамо
  • Ворскла
  • Александрия
  • Кривбасс
  • Колос
  • Черноморец
  • Минай
  • Рух
  • Металлист 1925
  • Верес
  • Полесье
  • Оболонь
  • ЛНЗ

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (1)
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Американец 2000
14.06.2023 в 17:19
Немного расстроил Верес - не заслуживал он такого результата (((Зато очень порадовала команда ЛНЗ !!!!! Выбили эту свинячью рожу недопрезидента клуба !!!
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