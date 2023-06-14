Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24

В среду, 14 июня, состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в УПЛ в сезоне 2023/24.

Право играть в элите завоевал "ЛНЗ", который выбил "Ингулец" (1:1; 2:1), а также остался "Верес", который оставил в Первой лиге запорожский "Металлург" (0:1; 6:1).

Также напомним, что по итогам регулярного сезона из элитного дивизиона вылетели "Львов" и "Металлист", а напрямую из Первой лиги поднялись "Полесье" и "Оболонь".