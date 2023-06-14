Все вопросы закрыты. Известны все 16 участников сезона УПЛ 2023/24

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Три команды вылетели из элиты, три пополнили дивизион
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В среду, 14 июня, состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в
Право играть в элите завоевал "ЛНЗ", который выбил "Ингулец" (1:1; 2:1), а также остался "Верес", который оставил в Первой лиге запорожский "Металлург" (0:1; 6:1).
Также напомним, что по итогам регулярного сезона из элитного дивизиона вылетели "Львов" и "Металлист", а напрямую из Первой лиги поднялись "Полесье" и "Оболонь".
- Шахтер
- Днепр-1
- Заря
- Динамо
- Ворскла
- Александрия
- Кривбасс
- Колос
- Черноморец
- Минай
- Рух
- Металлист 1925
- Верес
- Полесье
- Оболонь
- ЛНЗ
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Комментарии (1)
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Американец 2000
14.06.2023 в 17:19
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