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Надеин: Шевчук дважды отказался от предложения возглавить Верес

Премьер-лига
(4 голосов)

Президент клуба рассматривал его кандидатуру

Надеин: Шевчук дважды отказался от предложения возглавить Верес

Скриншот: канал Вересу на YouTube

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал слова уже экс-главного тренера ровенчан Юрия Вирта, что якобы весь клуб был против него.

"Что касается ножа в спину. Понимаете, это все равно эмоции. Я бы больше расценил это так. Да, можно назвать, что коммуникация была нарушена. Тренер из большинства части клубов имел плохую коммуникацию. Или большая часть клуба с тренером имела плохую коммуникацию.

Если расценивать это как нож в спину. Все равно решение принималось непосредственно мной. Я точно не мог дать нож в спину, потому что мы общаемся лицом к лицу. И давать в спину, когда ты общаешься откровенно, напрямую, не нарушая никаких договоренностей, это точно нельзя. Даже физически как это сделать.

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Поэтому, как минимум, я думаю, что это эмоции. Правильные они или нет - это позиция главного тренера. Он на эмоциях наверняка так сказал. Я думаю, если там идут разговоры о Шевчуке, потому что там вижу что много.

Вячеслав Шевчук до последнего поддерживал позицию, что главный тренер должен доработать. Я ему предлагал стать одним из кандидатов на должность главного тренера, но он дважды отказался от этого предложения.

Он выполнил публичное обещание, что не будет главным тренером "Вереса", — сказал Надеин.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Иван Надеин
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