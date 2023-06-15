Надеин: Шевчук дважды отказался от предложения возглавить Верес

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал слова уже экс-главного тренера ровенчан Юрия Вирта, что якобы весь клуб был против него.

"Что касается ножа в спину. Понимаете, это все равно эмоции. Я бы больше расценил это так. Да, можно назвать, что коммуникация была нарушена. Тренер из большинства части клубов имел плохую коммуникацию. Или большая часть клуба с тренером имела плохую коммуникацию.

Если расценивать это как нож в спину. Все равно решение принималось непосредственно мной. Я точно не мог дать нож в спину, потому что мы общаемся лицом к лицу. И давать в спину, когда ты общаешься откровенно, напрямую, не нарушая никаких договоренностей, это точно нельзя. Даже физически как это сделать.