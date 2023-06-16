Андриевский: Самый теплый момент сезона - мой гол Шахтеру

Хавбек " Динамо " Александр Андриевский подвел итоги минувшего сезона, который получился не самым удачным для киевлян.

– Как бы ты оценил ушедший сезон в исполнении "Динамо"? Каким он был?

– Очень тяжелым. Мы не выполнили свою цель, поэтому его нельзя занести себе в актив.

– Перед стартом сезона, помнится, все эксперты одноголосно отдавали "Динамо" чемпионский титул. Это сыграло с командой злу шутку?

– Нет, это вообще никак не повлияло. Я не знаю, в чем причина. Уверен, что мы исправим это в следующем сезоне.

– В этом сезоне ты забивал немало красивых мячей с дальней дистанции. Всегда было интересно: сколько времени на тренировках ты тратишь на отработку дальних ударов?

– На каждой тренировке стараюсь оставаться бить по воротам. Когда есть свободное время и на тренировке не было большой нагрузки, то я с удовольствием остаюсь на поле и пробиваю по воротам. Иногда со мной остаются и вратари, отрабатываем этот компонент вместе.

– Какой момент из прошлого чемпионата ты хотел бы забыть?

– Наверное, тот факт, что мы финишировали на четвертом месте. А вообще, моментов неприятных было достаточно. Для меня в конце сезона было много и позитивных моментов, только итоговый результат испортил все впечатление. Нужно это исправлять.

– Хорошо, а противоположный вопрос: самый теплый момент из сезона?

– Гол "Шахтеру".