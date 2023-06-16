  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андриевский: Самый теплый момент сезона - мой гол Шахтеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андриевский: Самый теплый момент сезона - мой гол Шахтеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек подвел итоги сезона

Андриевский: Самый теплый момент сезона - мой гол Шахтеру

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Андриевский подвел итоги минувшего сезона, который получился не самым удачным для киевлян.

– Как бы ты оценил ушедший сезон в исполнении "Динамо"? Каким он был?

– Очень тяжелым. Мы не выполнили свою цель, поэтому его нельзя занести себе в актив.

– Перед стартом сезона, помнится, все эксперты одноголосно отдавали "Динамо" чемпионский титул. Это сыграло с командой злу шутку?

– Нет, это вообще никак не повлияло. Я не знаю, в чем причина. Уверен, что мы исправим это в следующем сезоне.

– В этом сезоне ты забивал немало красивых мячей с дальней дистанции. Всегда было интересно: сколько времени на тренировках ты тратишь на отработку дальних ударов?

– На каждой тренировке стараюсь оставаться бить по воротам. Когда есть свободное время и на тренировке не было большой нагрузки, то я с удовольствием остаюсь на поле и пробиваю по воротам. Иногда со мной остаются и вратари, отрабатываем этот компонент вместе.

– Какой момент из прошлого чемпионата ты хотел бы забыть?

– Наверное, тот факт, что мы финишировали на четвертом месте. А вообще, моментов неприятных было достаточно. Для меня в конце сезона было много и позитивных моментов, только итоговый результат испортил все впечатление. Нужно это исправлять.

– Хорошо, а противоположный вопрос: самый теплый момент из сезона?

– Гол "Шахтеру".

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Шахтера Бэркэуан: Призовые за матчи с Динамо доходили до 35 000–40 000 долларов
yellow-arrow
Сергийчук: В Вересе сами развалили команду. Люди, которые давали результат, оказывается, для президента не товар
yellow-arrow
"Однозначно должно быть техническое поражение Зари": Президент УПЛ - о "деле Мишнева" в матче с Минаем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде