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Андриевский: Самый теплый момент сезона - мой гол Шахтеру
Хавбек подвел итоги сезона
Фото - Олександр Приходько
Хавбек "
– Как бы ты оценил ушедший сезон в исполнении "Динамо"? Каким он был?
– Очень тяжелым. Мы не выполнили свою цель, поэтому его нельзя занести себе в актив.
– Перед стартом сезона, помнится, все эксперты одноголосно отдавали "Динамо" чемпионский титул. Это сыграло с командой злу шутку?
– Нет, это вообще никак не повлияло. Я не знаю, в чем причина. Уверен, что мы исправим это в следующем сезоне.
– В этом сезоне ты забивал немало красивых мячей с дальней дистанции. Всегда было интересно: сколько времени на тренировках ты тратишь на отработку дальних ударов?
– На каждой тренировке стараюсь оставаться бить по воротам. Когда есть свободное время и на тренировке не было большой нагрузки, то я с удовольствием остаюсь на поле и пробиваю по воротам. Иногда со мной остаются и вратари, отрабатываем этот компонент вместе.
– Какой момент из прошлого чемпионата ты хотел бы забыть?
– Наверное, тот факт, что мы финишировали на четвертом месте. А вообще, моментов неприятных было достаточно. Для меня в конце сезона было много и позитивных моментов, только итоговый результат испортил все впечатление. Нужно это исправлять.
– Хорошо, а противоположный вопрос: самый теплый момент из сезона?
– Гол "Шахтеру".
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