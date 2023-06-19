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Полесье интересуется опытным полузащитником Зари

Премьер-лига
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В конце июня у него заканчивается контракт с луганчанми

Полесье интересуется опытным полузащитником Зари

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Полесье" планирует усилить состав полузащитником "Зари" Евгением Шаховым, сообщает Sport Arena.

Житомирский клуб хочет подписать хавбека на правах свободного агента. Действующий контракт Шахова с луганчанами рассчитан до 30 июня этого года.

В прошлом сезоне 32-летний Шахов сыграл за "Зарю" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее "Полесье" подписало защитника "Колоса" Сергея Чоботенко. Также сообщалось, что житомирцы интересуются Артемом Шабановым, который выступает в венгерском "Фехерваре".

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport Arena

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