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Полесье интересуется опытным полузащитником Зари
В конце июня у него заканчивается контракт с луганчанми
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Полесье" планирует усилить состав полузащитником "Зари" Евгением Шаховым, сообщает Sport Arena.
Житомирский клуб хочет подписать хавбека на правах свободного агента. Действующий контракт Шахова с луганчанами рассчитан до 30 июня этого года.
В прошлом сезоне 32-летний Шахов сыграл за "Зарю" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее "Полесье" подписало защитника "Колоса" Сергея Чоботенко. Также сообщалось, что житомирцы интересуются Артемом Шабановым, который выступает в венгерском "Фехерваре".
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