Полесье интересуется опытным полузащитником Зари

"Полесье" планирует усилить состав полузащитником "Зари" Евгением Шаховым, сообщает Sport Arena.

Житомирский клуб хочет подписать хавбека на правах свободного агента. Действующий контракт Шахова с луганчанами рассчитан до 30 июня этого года.

В прошлом сезоне 32-летний Шахов сыграл за "Зарю" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее "Полесье" подписало защитника "Колоса" Сергея Чоботенко. Также сообщалось, что житомирцы интересуются Артемом Шабановым, который выступает в венгерском "Фехерваре".