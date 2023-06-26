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Скрипник подтвердил заинтересованность Ворсклы к хавбеку Динамо

Премьер-лига
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Богдан Леднев интересен полтавского клубу

Скрипник подтвердил заинтересованность Ворсклы к хавбеку Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал информацию в СМИ о том, что его клуб интересуется полузащитником "Динамо" Богданом Ледневым.

"Интересен Леднев и еще многие. Другой вопрос, сможем ли в финансовом плане позволить себе пригласить того или иного игрока? Если это сложится, то я буду только рад.

Дело еще в том, что не только "Ворскла" хочет усилиться. На хороших футболистов претендует половина клубов УПЛ. И у них также разные возможности. Будем стараться и бороться", - сказал Скрипник.

В первой части сезона-2022/23 Богдан играл в аренде за венгерский "Фехервар". В 13 матчах во всех турнирах он отличился двумя ассистами. В январе он вернулся в "Динамо", однако не сыграл ни одного поединка из-за травмы. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Заря" рассматривает вариант подписания Богдана Леднева.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Богдан Леднев
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