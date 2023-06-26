Скрипник подтвердил заинтересованность Ворсклы к хавбеку Динамо

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал информацию в СМИ о том, что его клуб интересуется полузащитником "Динамо" Богданом Ледневым.

"Интересен Леднев и еще многие. Другой вопрос, сможем ли в финансовом плане позволить себе пригласить того или иного игрока? Если это сложится, то я буду только рад.

Дело еще в том, что не только "Ворскла" хочет усилиться. На хороших футболистов претендует половина клубов УПЛ. И у них также разные возможности. Будем стараться и бороться", - сказал Скрипник.