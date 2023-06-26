  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия продлила контракт с голкипером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия продлила контракт с голкипером

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе рассчитывают на Никиту Шевченко

Александрия продлила контракт с голкипером

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с голкипером Никитой Шевченко.

Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Шевченко стал игроком "Александрии" этой зимой. За полгода он успел принять участие в 16 матчах за "горожан" и пропустить 17 мячей. Еще 7 раз он сохранил свои ворота на замке.

Вратарь является воспитанником донецкого "Шахтера", в составе которого сыграл всего 6 поединков. Ранее он также выступал за "Ильичевец" ("Мариуполь") и "Зарю".

Читайте такжеРуслан Костышин: Мой сын Денис сказал Ротаню, что если бы знал, что он примете Александрию, то не уходил бы
По теме
yellow-arrow
Врач Динамо: На данный момент повреждений или заболеваний нет
yellow-arrow
Хавбек Зари должен заплатить 10 млн долларов за расторжение контракта с клубом
yellow-arrow
Экс-игроки Динамо будут работать в тренерском штабе Руха
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никита Шевченко ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олександрія

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде