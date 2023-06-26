Александрия продлила контракт с голкипером

"Александрия" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с голкипером Никитой Шевченко.

Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

Шевченко стал игроком "Александрии" этой зимой. За полгода он успел принять участие в 16 матчах за "горожан" и пропустить 17 мячей. Еще 7 раз он сохранил свои ворота на замке.

Вратарь является воспитанником донецкого "Шахтера", в составе которого сыграл всего 6 поединков. Ранее он также выступал за "Ильичевец" ("Мариуполь") и "Зарю".