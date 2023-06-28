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Вингер Динамо попал в сферу интересов турецкого клуба
28-летний игрок может снова оказаться в Турции
Фото: estac.fr
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес может продолжить карьеру в Турции. 28-летний люксембуржец попал в сферу интересов "Коджаэлиспора", сообщает Özgün Kocaeli.
Команда по итогам минувшего сезона вышла во второй турецкий дивизион из третьего.
Жерсон имеет контракт с "Динамо" до лета 2024 года. Кампанию-2022/23 он провел в аренде в "Аль-Вахде". В его активе 2 гола в 16 матчах. Его арендное соглашение с клубом из Саудовской Аравии действует до 30 июня, после чего он должен вернуться в расположение киевлян.
Напомним, Родригес перешел в киевский клуб в 2019 году, с тех пор немало играл в арендах. Футболист выступал за "Труа", "Анкарагюджю" и "Эюпспоре".
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