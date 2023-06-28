Вингер Динамо попал в сферу интересов турецкого клуба

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес может продолжить карьеру в Турции. 28-летний люксембуржец попал в сферу интересов "Коджаэлиспора", сообщает Özgün Kocaeli.

Команда по итогам минувшего сезона вышла во второй турецкий дивизион из третьего.

Жерсон имеет контракт с "Динамо" до лета 2024 года. Кампанию-2022/23 он провел в аренде в "Аль-Вахде". В его активе 2 гола в 16 матчах. Его арендное соглашение с клубом из Саудовской Аравии действует до 30 июня, после чего он должен вернуться в расположение киевлян.

Напомним, Родригес перешел в киевский клуб в 2019 году, с тех пор немало играл в арендах. Футболист выступал за "Труа", "Анкарагюджю" и "Эюпспоре".