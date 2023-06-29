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Царенко: Думаю, что Ярмоленко добавит того, чего нам не хватает

Премьер-лига
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Хавбек "Динамо" - об ожиданиях от предстоящего сбора

Царенко: Думаю, что Ярмоленко добавит того, чего нам не хватает

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Антон Царенко поделился ожиданиями от предсезонной подготовки.

- Первые тренировки проходят в прекрасной атмосфере. Соскучились по всему этому?

- Конечно, мы с ребятами почти месяц не виделись. Отдохнули - и с новыми силами и улыбками на лицах начали работу.

- Тренеры сильно нагружают на первых тренировках?

- Конечно, начало сезона не за горами. Это фундамент, сейчас это самое главное. Наберем физические кондиции - и в чемпионате будет намного легче.

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- Какие ожидания от сборов?

- Думаю, как всегда будет много тренировок и товарищеских матчей. Думаю, каждый сможет себя проявить.

- Следишь ли ты за выступлениями национальной и молодежной сборных?

- Конечно, слежу и за главной командой, и за молодежкой. Они показывают очень хороший футбол на таком уровне. Я рад и беру пример с них.

- В "Динамо" возвращается легенда клуба, Андрей Ярмоленко. Ждете встречи с ним?

- Конечно, ждем. С нетерпением готовимся к встрече. Думаю, что он добавит того, чего нам не хватает, - считает Царенко.

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В статье: Динамо (Киев) Антон Царенко
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Источник:
fcdynamo.com

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