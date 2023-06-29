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"Просто будет числиться". Леоненко раскритиковал будущую должность Ярмоленко в Динамо
После завершения карьеры Андрей получит в клубе должность спортивного директора
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, скептически относится к перспективе назначения Андрея Ярмоленко на должность спортивного директора бело-синих.
"Видимо, Буряка [Леонида] уже скоро будут убирать через пару лет. Правда, Андрея еще не "просветили", что футболистов покупает в "Динамо" Игорь Михайлович [Суркис].
Ничего Ярмоленко там решать не будет. Просто будет числиться. До Мирчи Луческу в "Динамо" назначали свадебных генералов, никто не мог себе позволить взять игрока, который не понравился Суркису. За два года может многое измениться", - заявил Леоненко в интервью FanDay.
Напомним, что Ярмоленко подписал с "Динамо" контракт на два года. После завершения карьеры 33-летнему футболисту клуб предложил занять должность спортивного директора.
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