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"Просто будет числиться". Леоненко раскритиковал будущую должность Ярмоленко в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

После завершения карьеры Андрей получит в клубе должность спортивного директора

"Просто будет числиться". Леоненко раскритиковал будущую должность Ярмоленко в Динамо

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, скептически относится к перспективе назначения Андрея Ярмоленко на должность спортивного директора бело-синих.

"Видимо, Буряка [Леонида] уже скоро будут убирать через пару лет. Правда, Андрея еще не "просветили", что футболистов покупает в "Динамо" Игорь Михайлович [Суркис].

Ничего Ярмоленко там решать не будет. Просто будет числиться. До Мирчи Луческу в "Динамо" назначали свадебных генералов, никто не мог себе позволить взять игрока, который не понравился Суркису. За два года может многое измениться", - заявил Леоненко в интервью FanDay.

Напомним, что Ярмоленко подписал с "Динамо" контракт на два года. После завершения карьеры 33-летнему футболисту клуб предложил занять должность спортивного директора.

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В статье: Андрей Ярмоленко Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
FanDay

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Комментарии (2)
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Мирослав (Львів)
29.06.2023 в 11:24
Як же Леона дусть жаба!!! Спочатку вигнали з Динамо. Знайшов годівничку на 3-2-1-футболах, де платили за поливання лайном свого колишнього клубу, але вона прикрилася. Тепер доводиться перебиватися дописами на сайтах, щоб заробити на корм і молоко для котиків, а інакше вони не нароблять для нього пива і сухариків.
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Siren05 (Мариуполь)
29.06.2023 в 11:14
В данном случае Леон прав!
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