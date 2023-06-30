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Хлань может перейти в чемпионат Польши

Премьер-лига
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Хавбек досрочно расторг контракт с "Зарей"

Хлань может перейти в чемпионат Польши

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Полузащитник Максим Хлань, вероятно, продолжит карьеру в Экстракласе. 20-летний украинец может перейти в клуб "Варта" из Познани, сообщает Sport Arena.

По информации источника, в ближайшее время игроку могут организовать просмотр в этой команде.

Ранее сообщалось, что Хлань досрочно разорвал контракт с "Зарей". Причиной такого решения юристы футболиста называли нарушения трудового законодательства со стороны луганского клуба.

Полузащитник был отстранен от первой команды, и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганчами. На счету Хланя 2 результативные передачи в 8 матчах за "черно-белых". Футболист не играл за команду с апреля этого года.

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"Варта" по итогам сезона-2022/23 заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Хлань Варта (Познань)
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Источник:
Sport Arena

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