Хлань может перейти в чемпионат Польши

Полузащитник Максим Хлань, вероятно, продолжит карьеру в Экстракласе. 20-летний украинец может перейти в клуб "Варта" из Познани, сообщает Sport Arena.

По информации источника, в ближайшее время игроку могут организовать просмотр в этой команде.

Ранее сообщалось, что Хлань досрочно разорвал контракт с "Зарей". Причиной такого решения юристы футболиста называли нарушения трудового законодательства со стороны луганского клуба.

Полузащитник был отстранен от первой команды, и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганчами. На счету Хланя 2 результативные передачи в 8 матчах за "черно-белых". Футболист не играл за команду с апреля этого года.

"Варта" по итогам сезона-2022/23 заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.