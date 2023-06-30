Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хлань может перейти в чемпионат Польши
Хавбек досрочно расторг контракт с "Зарей"
Фото: ФК Зоря Луганськ
Полузащитник Максим Хлань, вероятно, продолжит карьеру в Экстракласе. 20-летний украинец может перейти в клуб "Варта" из Познани, сообщает Sport Arena.
По информации источника, в ближайшее время игроку могут организовать просмотр в этой команде.
Ранее сообщалось, что Хлань досрочно разорвал контракт с "Зарей". Причиной такого решения юристы футболиста называли нарушения трудового законодательства со стороны луганского клуба.
Полузащитник был отстранен от первой команды, и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганчами. На счету Хланя 2 результативные передачи в 8 матчах за "черно-белых". Футболист не играл за команду с апреля этого года.
"Варта" по итогам сезона-2022/23 заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.
Популярное сейчас
- На территории ЗАЭС уменьшается количество россиян - уехали представители Росатома
- Легионер Шахтера попрощался с клубом
- Сводка Генштаба: ВСУ поразили 3 пункта управления россиян, произошло 31 боевое столкновение
- Отец Георгия Цитаишвили: Он не хочет возвращаться в Украину. У него много предложений
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО