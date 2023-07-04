Гендиректор Полесья: Убеждены, что Танковский гармонично вольется в коллектив

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал подписание опытного хавбека Вячеслава Танковского.

"Футбольный клуб "Полесье" осознает высокий уровень футбола, который царит в Украинской Премьер-Лиге. Как команда, которая впервые в своей истории будет выступать в элитном дивизионе, мы понимаем важность усиления состава и отдельных позиций. Именно поэтому мы продолжаем селекционный отбор.

Убеждены, что Вячеслав Танковский гармонично вольется в коллектив и вместе с командой будет достигать высоких целей, которые перед клубом ставит президент "Полесья" Геннадий Буткевич", - сказал Загурский.