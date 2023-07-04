  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендиректор Полесья: Убеждены, что Танковский гармонично вольется в коллектив
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Полесья: Убеждены, что Танковский гармонично вольется в коллектив

Премьер-лига
(1 голосов)

Житомиряне продолжают селекционный отбор

Гендиректор Полесья: Убеждены, что Танковский гармонично вольется в коллектив

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал подписание опытного хавбека Вячеслава Танковского.

"Футбольный клуб "Полесье" осознает высокий уровень футбола, который царит в Украинской Премьер-Лиге. Как команда, которая впервые в своей истории будет выступать в элитном дивизионе, мы понимаем важность усиления состава и отдельных позиций. Именно поэтому мы продолжаем селекционный отбор.

Убеждены, что Вячеслав Танковский гармонично вольется в коллектив и вместе с командой будет достигать высоких целей, которые перед клубом ставит президент "Полесья" Геннадий Буткевич", - сказал Загурский.

Читайте такжеБойко согласовал контракт с Полесьем
По теме
yellow-arrow
Динамо проведет спарринг с клубом из Саудовской Аравии
yellow-arrow
Ворскла завершила трансфер голкипера из Первой лиги
yellow-arrow
Голодюк - о спарринге с Чайкой: Результат для нас был на втором месте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Танковский Полесье (Житомир) Владимир Загурский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде