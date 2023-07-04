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Стало известно, когда Соломон пройдёт медосмотр для Тоттенхэма

Премьер-лига
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Переход состоится на правах свободного агента

Стало известно, когда Соломон пройдёт медосмотр для Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон в шаге от смены клубной прописки. Футболист сегодня, 4 июля пройдет медицинское обследование для завершения своего трансфера в "Тоттенхэм", сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что Соломон присоединится к "шпорам" на правах свободного агента, если не возникнет вопросов с "горняками" и правилами ФИФА.

Зимой 2019 года "Шахтер" выложил 6 миллионов евро за израильтянина. Прошлый сезон он провел в аренде в "Фулхэме". На его счету 5 голов в 24 матчах.

Ранее была информация, что ФИФА разрешила Манору бесплатно покинуть донецкий клуб этим летом из-за войны в Украине. Его контракт с дончанами истекает в декабре 2023 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
Fabrizio Romano

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