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Колос объявил о подписании Лучкевича и Гороха
Серьезное усиление для ковалевцев
koloskovalivka.com
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Условия контрактов клуб не сообщает. Но как сообщала ранее "Александрия",
За "Колос" Лучкевич будет выступать под 27-м номером, а Горох – под №1.
27-летний Лучкевич последние два года провел в составе "Днепра-1". В прошлом сезоне в основной состав днепрян не проходил – сыграл всего три матча.
22-летний Горох – воспитанник "Александрии". За команду основы горожан дебютировал в Премьер-лиге 13 ноября 2022 года в домашнем матче с ровенским "Вересом" (3:2). Суммарно отыграл 4 поединка, пропустив 6 голов. Еще 2 поединка Валентин провел в Кубке Украины, пропустив 3 гола.
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