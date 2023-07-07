Колос объявил о подписании Лучкевича и Гороха

" Колос " объявил о подписании двух игроков - правого защитника Валерия Лучкевича и голкипера Валентина Гороха.

Условия контрактов клуб не сообщает. Но как сообщала ранее "Александрия", за Гороха "Колос" заплатил 100 тысяч евро.

За "Колос" Лучкевич будет выступать под 27-м номером, а Горох – под №1.

27-летний Лучкевич последние два года провел в составе "Днепра-1". В прошлом сезоне в основной состав днепрян не проходил – сыграл всего три матча.

22-летний Горох – воспитанник "Александрии". За команду основы горожан дебютировал в Премьер-лиге 13 ноября 2022 года в домашнем матче с ровенским "Вересом" (3:2). Суммарно отыграл 4 поединка, пропустив 6 голов. Еще 2 поединка Валентин провел в Кубке Украины, пропустив 3 гола.