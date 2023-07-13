Днепр-1 прилагает усилия к подписанию голкипера Колоса

" Днепр-1 " проявляет интерес к голкиперу "Колоса" Евгению Волынцу, сообщает FCDNIPRO.COM.

Отмечается, что днепряне "прилагают усилия" к подписанию игрока.

Ранее была информация об интересе к вратарю со стороны "Динамо" .

В минувшем сезоне 29-летний Волынец провел 23 матча, в которых пропустил 2 гола. Его контракт с "Колосом" рассчитан до лета 2024 года.