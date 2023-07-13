  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 прилагает усилия к подписанию голкипера Колоса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 прилагает усилия к подписанию голкипера Колоса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)
Днепр-1 прилагает усилия к подписанию голкипера Колоса

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Днепр-1" проявляет интерес к голкиперу "Колоса" Евгению Волынцу, сообщает FCDNIPRO.COM.

Отмечается, что днепряне "прилагают усилия" к подписанию игрока.

Ранее была информация об интересе к вратарю со стороны "Динамо".

В минувшем сезоне 29-летний Волынец провел 23 матча, в которых пропустил 2 гола. Его контракт с "Колосом" рассчитан до лета 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Шахтер в спарринге уступил греческому АЕКу 0:5
yellow-arrow
Минай объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы, Александрии и Ингульца
yellow-arrow
Рух во втором спарринге дня проиграл Днепру-1. Довбик сделал дубль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdnipro.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде