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Днепр-1 прилагает усилия к подписанию голкипера Колоса
Фото: ФК Колос
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Отмечается, что днепряне "прилагают усилия" к подписанию игрока.
Ранее была информация
В минувшем сезоне 29-летний Волынец провел 23 матча, в которых пропустил 2 гола. Его контракт с "Колосом" рассчитан до лета 2024 года.
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Источник:fcdnipro.com
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