Интер готовит официальное предложение по трансферу Трубина

"Интер" попытается подписать сразу двух вратарей - Яна Зоммера из "Баварии" и Анатолия Трубина из "Шахтера".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланский клуб готовит официальные предложения по этим двум вратарям.

Ранее команду покинул 39-летний Самир Ханданович, а Андре Онана близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". В то же время накануне "нерадзурри" объявили о переходе голкипера Рафаэле Ди Дженнаро.

21-летний Трубин в прошлом сезоне принял участие в 38 матчах за "горняков", в которых пропустил 40 голов и 14 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. 34-летний Зоммер в кампании-2022/23 провел 36 матчей, пропустив 45 мячей. Еще в 12 поединках он отстоял "на ноль".