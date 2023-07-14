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Интер готовит официальное предложение по трансферу Трубина

Премьер-лига
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Итальянцы готовы также подписать Зоммера

Интер готовит официальное предложение по трансферу Трубина

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Интер" попытается подписать сразу двух вратарей - Яна Зоммера из "Баварии" и Анатолия Трубина из "Шахтера".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланский клуб готовит официальные предложения по этим двум вратарям.

Ранее команду покинул 39-летний Самир Ханданович, а Андре Онана близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". В то же время накануне "нерадзурри" объявили о переходе голкипера Рафаэле Ди Дженнаро.

21-летний Трубин в прошлом сезоне принял участие в 38 матчах за "горняков", в которых пропустил 40 голов и 14 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. 34-летний Зоммер в кампании-2022/23 провел 36 матчей, пропустив 45 мячей. Еще в 12 поединках он отстоял "на ноль".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Ян Зоммер Анатолий Трубин
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