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Ярмоленко: Были разговоры с клубами из Италии и Испании. Но я был настроен только вернуться домой

Премьер-лига
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(4 голосов)

У него была одна цель

Ярмоленко: Были разговоры с клубами из Италии и Испании. Но я был настроен только вернуться домой

Фото: пресслужби ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Украинский вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о своем возвращении в киевский клуб:

“ – Все клубы, которые на меня выходили с предложениями – я их даже не рассматривал. Говорил, что мне эти варианты не интересны. Я был настроен только возвратиться домой.

– Из каких стран поступали предложения?

– Из разных. Но ведь говорю, и мой агент, и моя семья – все видели, что я хочу, куда меня тянет. Я всем давал понять, что мне даже не интересно слушать предложения, какие бы деньги ни предлагали.

– Из топчемпионатов были предложения сейчас?

– Были разговоры по поводу команд из Италии, также были клубы из Испании. Я даже не рассматривал их”, – ответил Ярмоленко.

Андрей подписал контракт с "Динамо" на два года. Он уже присоединился к киевлянам на сборах и готовится с командой к новому сезону.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Консул (Звягель )
15.07.2023 в 11:58
Сподіваємося, що це допоможе Динамо вийти з кризи. В цьому сезоні нижче другого місця ніяк не можна.
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