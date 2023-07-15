Ярмоленко: Были разговоры с клубами из Италии и Испании. Но я был настроен только вернуться домой

Украинский вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о своем возвращении в киевский клуб:

“ – Все клубы, которые на меня выходили с предложениями – я их даже не рассматривал. Говорил, что мне эти варианты не интересны. Я был настроен только возвратиться домой.

– Из каких стран поступали предложения?

– Из разных. Но ведь говорю, и мой агент, и моя семья – все видели, что я хочу, куда меня тянет. Я всем давал понять, что мне даже не интересно слушать предложения, какие бы деньги ни предлагали.

– Из топчемпионатов были предложения сейчас?

– Были разговоры по поводу команд из Италии, также были клубы из Испании. Я даже не рассматривал их”, – ответил Ярмоленко.