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Виталий Вернидуб: Сидеть, лечиться и просто зарабатывать деньги – это не для меня
Защитник рассказал, почему принял решение завершить игровую карьеру
Фото: ФК Кривбасс
Уже бывший защитник "
– Виталий, поздравляем с началом нового этапа!
– Спасибо за все! Мне очень приятно, что меня все так поддерживали. В каждой команде у меня были очень хорошие отношения с болельщиками, партнерами и персоналом – благодарность всем, кто был рядом!
– Почему ты принял решение повесить бутсы на гвоздь?
– Считаю, сейчас именно то время, когда нужно это сделать. В сезоне 2022/23 было много травм – подобное у меня впервые. Организм уже не так готов к большим нагрузкам, как прежде. Играть сто процентов матчей в УПЛ не мог.
Я чувствовал, что нужно делать шаг дальше. Не хотелось подставлять тренерский штаб и руководство "Кривбасса". Сидеть, лечиться и просто зарабатывать деньги – это не для меня. Никогда бы ни рука, ни нога не поднялась так поступить. Тем более руководство клуба так много делает для команды: в такое сложное время, когда идет война, они нам сильно помогают, создают прекрасные условия, что заслуживает только аплодисменты.
– Как мы сейчас видим, ты – в экипировке "Кривбасса". У тебя новая роль в клубе?
– Да! (улыбается) Теперь я работаю в тренерском штабе Юрия Вернидуба. Еще когда играл в футбол, успел выучиться на курсах и получить лицензию. Сейчас буду помогать первой команде всем, чем только смогу. За плечами имею большой опыт и думаю, что он отлично пригодится в процессе получения высоких результатов в следующем чемпионате.
- За что именно в команде ты отвечаешь и какие обязанности будешь иметь?
- В первую очередь – за игру защитного звена. Будем работать с защитниками, в том числе индивидуально. Также буду постоянно общаться с ребятами, которых я уже хорошо знаю, и стану там так называемым посредником в этой "буферной зоне" между футболистами и штабом. В процессе коммуникации смогу лучше донести все до главного тренера.
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