Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сивасспор ведет переговоры по трансферу вингера Динамо
У Жерсона остался год по контракту с Динамо
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Вингер "
Как сообщает журналист Эртан Сузгун, предложение по игроку сделал "Сивасспор".
При этом, по данным источника, переговоры продвигаются вполне уверенно и шансы на переезд Жерсона в Турцию достаточно высоки.
Люксембуржец имеет контракт с "Динамо" до лета 2024 года. Кампанию-2022/23 он провел в аренде в "Аль-Вахде". В его активе 2 гола в 16 матчах.
Напомним, Родригес перешел в киевский клуб в 2019 году, с тех пор немало играл в арендах. Ранее футболист также выступал за "Труа", "Анкарагюджю" и "Эюпспор".
Популярное сейчас
- Ференцварош вылетел из Лиги чемпионов от команды с Фарерских островов. Венгров тренирует россиянин
- С Шапаренко и Ярмоленко. Стартовый состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
- Официально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем
- Бывший вице-президент Шахтера хочет создать на своем канале единый телепул УПЛ, - СМИ
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО