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Сивасспор ведет переговоры по трансферу вингера Динамо

Премьер-лига
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У Жерсона остался год по контракту с Динамо

Сивасспор ведет переговоры по трансферу вингера Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Вингер "Динамо" Жерсон Родригес может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает журналист Эртан Сузгун, предложение по игроку сделал "Сивасспор".

При этом, по данным источника, переговоры продвигаются вполне уверенно и шансы на переезд Жерсона в Турцию достаточно высоки.

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Люксембуржец имеет контракт с "Динамо" до лета 2024 года. Кампанию-2022/23 он провел в аренде в "Аль-Вахде". В его активе 2 гола в 16 матчах.

Напомним, Родригес перешел в киевский клуб в 2019 году, с тех пор немало играл в арендах. Ранее футболист также выступал за "Труа", "Анкарагюджю" и "Эюпспор".

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В статье: Динамо (Киев) Сивасспор (Сивас) Жерсон Родригес
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